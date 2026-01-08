挑食？6歲童「一吃飯就哭鬧」一檢查牙齒爛一整排

記者簡浩正／台北報導

遠離蛀牙三步驟。（圖／北市聯醫提供）

一名6歲女童小玉（化名），最近每次吃飯都哭鬧，家長以為是挑食，直到前往牙科檢查才發現，前牙與臼齒共有8顆蛀牙，其中2顆已經蛀到牙神經，必須立即處理。小玉的媽媽表示，孩子每天都有刷牙，也少吃糖果，沒想到牙齒竟然爛成這樣。經牙科醫師檢查後發現，小玉雖然有刷牙，但技巧及方法不正確，加上從未塗氟，讓牙齒長期暴露在高蛀牙風險之中。

北市聯醫仁愛院區口腔醫學科主治醫師李俊翰表示，氟化物就像牙齒的防護罩，能讓琺瑯質更堅固、減少蛀牙生成。世界衛生組織早已證實，正確使用氟化物是預防蛀牙最有效的公共衛生措施之一。

廣告 廣告

他說，氟化物的應用方式多元，包括含氟牙膏、氟漱口水、氟凝膠與氟塗劑等。研究顯示，學童若每週漱口一次含氟溶液，可降低蛀牙發生率達四成以上。成人、矯正患者或蛀牙風險高的族群，也可定期於牙醫診所接受氟塗劑保護牙面。

針對部分家長擔心「氟有毒」的迷思，李俊翰澄清，日常生活中使用的含氟牙膏與漱口水濃度都在安全範圍內，只要不吞食、不過量，就不會對健康造成影響。反而若完全不用氟，蛀牙風險反而更高。目前教育部與地方衛生單位仍持續推動「國小學童氟漱口計畫」，透過學校定期漱口與口腔衛教，幫助孩子從小建立防蛀習慣。

李俊翰強調，別再害怕氟，正確使用它，讓牙齒擁有看不見的防蛀盔甲。最後醫師提醒，家長應從家庭做起，每天使用含氟牙膏早晚刷牙、六歲以上學童配合學校氟漱口計畫、並定期檢查牙齒，三步驟就能有效遠離蛀牙威脅。

更多三立新聞網報導

硬拗「少子女化辦公室」存在？ 石崇良回應黃國昌

應援到眼睛乾澀！中信啦啦隊長也做雷射手術「球場全看清了」

標榜嬰幼兒可吃卻出包！韓進口海苔「重金屬超標20倍」醫警告：別天天吃

很多人都做錯！洗頭次數變少反掉更多頭髮？醫揭「真正元凶」

