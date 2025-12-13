挑高27米幾何美學大景！台中綠美圖試營運8大美照免費拍

文／景點+ Carol整理報導

全新幾何美學建築景點免費拍！「台中綠美圖」即日起至11月16日展開試營運，館內擁有挑高27公尺的純白絕美空間，快將8大美拍範本筆記起來，將這裡加入台中景點清單！

「台中綠美圖」挑高27米幾何美學空間，吸引網友前往取景。（圖／a836024）

12月13日台中市立美術館正式開幕，開館首展「萬物的邀約」開展！

「台中綠美圖」坐落於中央公園北側，為台中市立美術館與台中市立圖書館共構而成的全新文化地標，由妹島和世與西澤立衛所組成的日本SANAA事務所，以及劉培森建築師事務所攜手設計。

（圖／a836024，以下同）

建築由八座高低錯落、彼此連通的量體構成，開放多元出入口，外觀則以金屬擴張網與玻璃帷幕等多元材質交融，而挑高27公尺垂直聯通六層樓高的美術館大廳，為全台美術館中最高的展示空間。

（圖／a836024）

（圖／a836024）

（圖／台中市立美術館）

另一側的圖書館大廳挑高7公尺，流線型家具與金屬材質創造出明亮通透的氛圍，串連兩館的「文化之森」是一座半戶外屋頂花園，讓綠美圖無邊界地延伸至中央公園，將建築與環境融為一體，更有環形天橋連結美術館與圖書館。

（圖／a836024，以下同）

綠美圖周邊可開車順遊「秋紅谷景觀生態公園」、「台中國家歌劇院」、「伊莎貝爾烘焙觀光工廠」等多處景點，非常適合規劃一日遊！

【Info】

綠美圖

地址：台中市西屯區中科路2201號

試營運日期：2025年10月28日至11月16日

正式開館日期：2025年12月13日

營業時間：週二至週五9：00～17：00、週六9：00～20：00、週日9：00～17：00、週一休館

