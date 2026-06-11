挖出來的土終於有地方去了！何欣純協調台中港釋地 中部「土方之亂」露曙光

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台中這幾年很忙。





捷運藍線在蓋，道路在拓寬，產業園區持續開發，各種公共建設與民間投資一個接著一個上路。然而工程愈做愈多，一個看似不起眼、卻困擾地方多年的問題也跟著浮上檯面：挖出來的土，要放哪裡？



由於中部地區長期缺乏足夠且合法的土石方收容空間，不少工程面臨土方去化困難，甚至衍生違法棄置爭議，讓地方營造業者與公共工程單位傷透腦筋。「土方之亂」也逐漸成為中台灣建設發展最棘手的隱形難題之一。



不過，這個困擾多年的問題，如今終於出現突破契機。





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民進黨台中市長候選人、立法委員何欣純今（11）日透過臉書表示，在中央跨部會協調下，台中港預計於7月底正式啟動土石方收容作業，提供中部地區土石方暫置與去化場域，協助緩解長期以來土方堆置及處理量能不足問題。



何欣純指出，今年初便開始針對中台灣土石方處理問題展開協調，並邀集內政部國土管理署、相關產業公會及地方民意代表共同研商，希望比照台北港、高雄港模式，由台中港提供土石方去化場域，獲得中央跨部會支持。



為加速推動相關作業，她於1月15日前往台中港實地會勘，要求交通部、台中港務分公司及台中市政府共同研議可行方案，希望盡速解決地方燃眉之急。



隨後，何欣純也在3月17日與立委陳素月前往彰濱工業區會勘，希望同步盤點中部地區可運用空間，為整體區域建設與土石方去化尋求更完整的解決方案。

何欣純表示，在行政院長卓榮泰於農曆年前拍板推動臨時暫置場規劃後，內政部國土管理署、交通部及經濟部陸續展開協調，由台中港及彰濱工業區崙尾區共同提供收容及去化空間，協助解決中台灣長期面臨的土石方處理問題。





她指出，土石方去化不只是工程問題，更直接影響地方建設進度、產業投資與城市發展效率。近年許多公共建設與民間開發案都面臨土方去化空間不足困境，若能建立穩定且合法的收容機制，不僅有助降低違規棄置風險，也能讓重大建設順利推進。







何欣純強調，「萬事莫如經濟民生急」，面對地方建設與產業發展需求，中央與地方必須攜手合作，提升行政效率、加速解決問題。未來也將持續追蹤相關計畫執行情形，確保土石方收容與去化機制順利運作，為中台灣建設發展提供更完善的基礎環境。



長期困擾中台灣公共建設與產業開發的「土方之亂」，如今終於露出一道解方。而隨著台中港收容機制即將上路，中部地區未來能否擺脫土方堆置與去化困境，也將成為觀察地方建設能量的重要指標。

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