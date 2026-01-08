挖出大石磚塊 青鳥反罵「高虹安讓棒球場變這樣」 網炸鍋

新竹市長高虹安(前左)前往新竹棒球場了解改善工程進度。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市立棒球場改善工程自去年9月30日正式開工，均依計畫穩定推進，預計施工期程266個日曆天，盼今年上半年完工。場地挖出不少不應填入的磚塊、石塊，市長高虹安強調絕不輕放。沒想到有青鳥粉專質疑高把好好的球場挖成這樣，帶風向文引來眾多網友打臉。

新竹市長高虹安7日至現場，實地了解各項改善作業情形，她表示，前期工程遺留結構安全不足、土壤級配未符規範，以及土層下回填非法營建廢棄物等問題，市府依法究責、推動改善的決心從未動搖。目前改善工程已正式動工，人員懲處名單亦已依程序持續函送中央，相關工程損失也將依法向原統包商求償，絕不輕輕放下。

市府於去年4月完成球場上方超載覆土清除與外運作業時，即在原作為球員比賽使用的覆土層中，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物，顯示球場基底土層品質早已偏離設計及使用安全要求。工務處說明，依原工程契約及相關計畫書規定，回填材料應為乾淨之級配土，不得含有鋼筋、垃圾或營建廢棄物；但此次外野區域開挖結果顯示，回填層中充斥超過規範粒徑之石塊與混凝土塊；另於靠近地下停車場外牆區域，原拆除構造物如需作為回填材料，須經破碎處理並控制粒徑於10公分以下方可回填。

不料有親綠粉專竟做對照圖稱：如果我告訴一個美國人，台灣有一個市長把棒球場弄成這樣，美國人一定會覺得不可思議，一定會覺得這個市長的政治生涯結束了吧？他質疑，中華民國制度裡的稅收，幾乎都是上繳中央，再由中央發放，這種制度其實是普遍的極權國家的制度。現任的市長經常會詆毀前任留下來的建設，她才能證明自己做得更好，所以就會發生像高虹安把棒球場挖爛的事情。

網友表示「如果你告訴那個美國人，那座棒球場讓一個棒球員的肩膀受大傷直接毀了球員生涯。他可能會問這座棒球場怎麼可能可以使用？（粉專竟回：我從來沒看過有棒球場會害球員受傷的）」、「偷換概念成這樣，一開始用好不就沒有後面的問題了嗎？」、「那你要不要說說挖出來些什麼？那些東西有可能出現在美國的球場嗎」、「所以我們才要修財劃法」、「所以這是在認證中央利用制度搞極權？」

