「挖到一半大停工」全台土方之亂釀資金斷鏈 建商怒轟政府：叫我們去死

土方之亂成為新的房市炸彈？全國各地不動產開發公會理事長上周齊聚，召開記者會控訴政府新規定「營建剩餘土石方全流向管制」，讓全國各地上百個已開挖工地陷入大規模停工潮，「台中就有189個工地被迫停擺，每天光利息就燒掉好幾千萬」。建商資金已經面臨斷鏈危機，直言「你就叫我們去死就好了」。

內政部「營建剩餘土石方處理方案」於今年1月1日上路，規定營建剩餘土石清運車要安裝GPS，透過全流向管理系統運作，以電子聯單取代傳統紙本聯單，控管土石流向；但目前全台土資場、最終處理場的量能不足，土方清運費用暴漲、土石業者停止收土，導致工程停擺，引發「土方之亂」。

內政部資料顯示，總剩餘土方填埋量約850.1萬方，但光是現行挖掘量扣除砂石粒料可以當作建材外，廢磚、混凝土等都需要送往最終處理場填埋，占總量的25％，約1千萬方，已經大大超出現行合法最終處理場總剩餘填埋量。

新規定更要求開工時建築師估算出土量，並在申報文件上清楚填寫土方流程、去處，但土方處理滿載讓建案無法開工。吳國寶坦言，如果找不到棄土場，政府又要求在18個月內申請建照，未動工的話土建融要被收回，他直言「我每天在喝的水龍頭水，你直接把我關掉，你就叫我們去死就好了」。

台中不動產公會理事長謝麟兒透露，台中已有189個工地停工，如果這些工地借款總額是1千億元，利息3％來算，一個月停擺就損失2.5億元，「每天都是好幾千萬在燒」。

台南不動產開發公會名譽理事長郭建志表示，目前1立方米土方的處理費已從過去200多元被哄抬到約3000元，「一方土比混凝土還貴」，不僅讓營造成本失控，也將推升房價難以下修。

各地理事長也強烈訴求，中央應立即檢討政策時程與配套：第一，儘速由中央與地方合作，規劃政府公辦的最終處理場，避免民間業者趁亂哄抬價格；第二，最終處理場尚未完備前，應給出至少4年緩衝期，將新制延後至2030年上路。

