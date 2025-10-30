「挖土機超人」成功拆除燕子口堰塞湖！列隊鞠躬向山致敬 萬人激讚

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

歷經十多天的緊張救災，花蓮太魯閣立霧溪「燕子口堰塞湖」終於順利排除危機！林業及自然保育署昨（29）日宣布堰塞湖壩體正式潰決、警戒解除，象徵這場與大自然的拔河終於告一段落。現場「挖土機超人」在完成任務後特地將6部怪手整齊排列，舉起機臂向山鞠躬，向大自然致敬的畫面感動全台，網友讚嘆：「這一跪比千言萬語還震撼。」

「挖土機超人」在完成任務後特地將6部怪手整齊排列，舉起機臂向山鞠躬。（圖／林保署 粉絲專頁）

這起災情始於立霧溪上游崩塌，巨量土石堵塞河道形成堰塞湖，讓下游居民人心惶惶。林保署花蓮分署連日與營造團隊通力合作，採取「降挖壩體、引流分流」策略，並在確認水流安全後分批撤離人員，上午11時30分，隨著一聲巨響，壩體在洪流衝擊下瞬間崩解，湖水奔騰傾瀉，短短十五分鐘內恢復原河道流勢。

洪峰退去後，下游錦文橋水位一度上升約兩公尺，所幸最終無人傷亡、也無災情傳出，晶富營造現場負責人黃國寶與團隊完成任務後，特地將怪手列隊，統一舉臂鞠躬致意，象徵「人敬山、山回應人」。這張照片稍後在官方粉專曝光，立刻吸引上萬人按讚留言：「辛苦花蓮分署及所有支援的夥伴們了，可以平安無事真的是太好了！」、「真的感謝團隊的所有英雄的努力，敬畏大自然的力量」、「辛苦你們！更謝謝你們都平安！」

林保署也發文感謝所有參與救災的單位與人員，從10月17日堰塞湖通報開始，團隊不眠不休進行監測、空拍、開便道、降挖、引流與疏散撤離等任務。



