「挖土機超人」林鴻森將入祀忠烈祠 內政部核准冒險犯難壯烈成仁

國民黨立委陳菁徽今（4日）證實，關於「挖土機超人」林鴻森投入馬太鞍溪堰塞湖溢流救災，卻敗血症不治，最新已確定核准入祀忠烈祠。

桃園市副市長蘇俊賓日前參加行政院會時表示，過去案例顯示有3成災民在災後出現心理創傷症候群，且這次投入志工超過11萬人次，規模空前，志工、國軍與警消也是災後心理創傷需要關注的高危險群，建議投入資源關注災後心理重建。另外他也建議讓桃園「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠，獲中央首肯。

陳菁徽上午透過國會群組發布新聞稿，指她在10月8日向內政部提出質詢案，要求主動查明忠烈祠祭祀辦法的適用資格，最終經內政部確認身分符合褒揚條例所定「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁」，因此已正式在10月30日核准入祀桃園忠烈祠。

陳菁徽表示，林鴻森投入救災的精神值得肯定，更是日後國人所感念的人物。也呼籲卓榮泰院長10月中曾表示， 稱將針對罹難志工表彰方式，進一步研議更具體、適當且充分的做法，這件事要儘速完成研議，並向外界公開。

