挖土機鏟斗入侵鐵道！花蓮港舊臨港線 台泥貨物列車直撞出軌

台泥貨運列車因撞到挖土機鏟斗而出軌。（圖／TVBS）

花蓮港區舊臨港線於26日發生嚴重出軌事故，一列台泥貨運列車運行中撞上挖土機鏟斗導致車廂脫軌。事故原因是施工廠商的挖土機司機誤以為鐵路已停止運行，將鏟斗放置在軌道上。而在27日，台鐵新竹香山段及六家線又因鳥巢干擾導致電力異常，甚至有列車跳電並傳出爆炸聲，嚇壞乘客。這些連續事件再度引發對台鐵行車安全的關注。

一輛貨運列車行經彎道時，一旁正在施工的挖土機就停在鐵軌旁邊。列車經過時直接撞上挖土機鏟斗，劇烈震動後脫離軌道，瞬間揚起大量粉塵。後來大型吊車出動將列車排除，軌道旁一整排護欄都被撞壞。事發生在26日上午10點多，地點位於花蓮港區17號碼頭附近的舊臨港線鐵道，這是一條專門運送貨物進出港區的鐵路。當時一列台泥貨運列車正要進入碼頭，而外包廠商正在進行路面整修工程。挖土機司機將挖土機鏟斗放置在鐵軌上，運行中的貨運列車發現異狀時已經來不及煞車，直接撞上鏟斗，導致最前端的第一節車廂當場出軌。幸好當時列車行駛速度較慢，事故中沒有人員受傷。花蓮港警保安隊隊長陳凌峯表示，施工人員沒有了解狀況，且現場人員數量也不足，後續將會持續釐清責任歸屬。負責施工的廠商是花蓮港務公司的承包商，工程才剛開始不久，挖土機司機誤以為舊臨港線已經沒有運行，才會把鏟斗放進鐵軌範圍內，這種離譜的心態釀成了事故。

而在27日早上七點半，台鐵新竹香山段及六家線電車因為鳥巢干擾導致電力異常。半小時後，新竹香山恢復正常，但六家線改為單線行駛。到了9點47分，又有列車跳電，甚至還傳出爆炸聲，嚇壞不少乘客。台鐵公司化即將滿兩年，但仍多次發生行車安全疑慮，狀況不斷，讓乘客直搖頭。這些連續發生的事件引發民眾對台鐵安全管理的質疑。

