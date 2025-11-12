挖大秘寶變成破壞球場！議員曬判決嗆高虹安：徹頭徹尾的政治鬧劇
即時中心／高睿鴻報導
新竹棒球場自落成以後，便不斷捲入政治風暴，新竹市長高虹安更不斷藉由「開挖大秘寶」，做為攻擊前市府、以及前市長林智堅的輿論籌碼。但新竹市議員曾資程今（12）日曬出桃園地院判決，說明新竹市政府被認證「阻礙驗收、破壞現場、拒絕配合司法鑑定，導致事實無法查明」。曾資程因此痛批，這場被高虹安市府包裝成「追求真相」的行動，事實上，根本就是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。
曾資程表示，回想2022年，高虹安市府高調宣稱，聘請到美國職棒大聯盟專家來鑑定球場問題，新聞稿、直播、記者會一波接一波；市民更被告知，這是一場「揭露弊案」的專業行動。但他說，法院判決揭露的現實，卻是：美國專家鑑定根本不是司法認可的正式鑑定，也沒有法律效力；更諷刺的是，當法院想依法進行真正的技師公會鑑定，市府卻將球場封起來、不讓鑑定人進去。「這不是追求真相，這是阻止真相」，他說。
曾資程更表示，參酌法院的書面理由，一再點名新竹市政府的3大錯誤行為：市府破壞現場、拒鑑定、未驗收。首先是未辦理驗收、反而開挖球場，曾資程指，市府以「覆土不安全」為由開挖球場，但那層覆土根本不是原來爭議工程的一部分；結果，球場被挖成廢土堆，驗收無從進行。
再來則是拒配合法院鑑定，曾資程批評，鑑定人奉法院之命到場勘查，卻發現球場大門上鎖、場內被挖爛，根本無法進入；法院對此明言，市府已被通知，卻仍不讓鑑定人進入現場。曾資程進一步轉述，法院還批評竹市府，以工安零容忍為藉口拒鑑定；市府辯稱為了安全不能再讓人進入現場，但法院指出，這理由與案件爭點無關，屬於缺乏事實依據的藉口。
綜上所述，曾資程認為，結論很清楚，市府的行為導致整個司法鑑定無法進行，真相因此被掩蓋。
新竹棒球場日前遭挖出營建廢棄物。（資料照／竹市府提供）
對此，他憤怒批評「球場被毀，市民買單」。曾資程說，球場是市民的，預算也是市民的；但高虹安市府卻用政治手法，將公共工程變成形象秀。法院文件揭露，球場早在可使用狀態時，就被拆開重挖；驗收未完成、工程被拖延，最後變成無止盡重修與追加預算。曾資程因此批評，這場鬧劇的真正代價，是一個本可正常使用的棒球場，遭到反覆開挖、延宕、浪費公帑；後果則是球迷無球可看、球場形象受損、城市信譽崩壞。
曾更認為，這件事顯示竹市府「從政治秀到行政失能的極致」。他說，法院的判決雖然是工程糾紛案，但其實更像是對市府行政誠信的一紙公文懲戒；市府以政治宣傳取代專業、以形象操作掩蓋程序，最後卻是反咬自己的城市。曾資程批評，高虹安市府口口聲聲說要查清真相，結果是自己拆了球場、拒絕司法調查，讓整件事陷入黑箱；那場美國專家來台的秀，現在看來只是一齣昂貴又拙劣的公關戲。
曾資程總結道，新竹市政府的作為，導致工程無法驗收，屬不正當阻礙，「這句話不是針對某個廠商，而是對整個市政團隊的警告」。他痛批，一個政府若連驗收、鑑定這樣的基本程序，都能以政治理由干預，那麼任何公共工程，都可能淪為權力的工具。
綜上所述，他無奈說道，新竹棒球場原本應該是城市的驕傲，如今卻成了政治鬥爭的廢土現場；市府把真相鎖在球場裡，卻讓代價由全體市民買單。「高虹安市府欠的，不只是工程的交代，而是對新竹市民最起碼的尊重」，曾資程說。
