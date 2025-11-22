挖子尾濕地生態豐 志工解說友善棲地

記者林普天／新北市報導

在八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬時節都會成為候鳥南遷的重要中繼站。為讓民眾更加深入棲地親近這群嬌客，新北市農業局特別提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說觀察鳥類的活動身影，不僅了解候鳥的遷徙故事與棲地習性，更可欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。

挖子尾自然保留區是依據文化資產保存法劃設的自然地景，初冬是一年中最熱鬧的時節，可見到紅樹林靜靜豎立在河口，泥灘地上螃蟹穿梭，天空中則有候鳥成群飛翔。這裡不僅是候鳥遷徙的重要驛站，也是親子一同走進自然與體驗生態的最佳場域。每年冬天，黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥紛紛到訪，為挖子尾自然保留區增添熱鬧景象。

廣告 廣告

新北市農業局長諶錫輝表示，維護生物多樣性一直是新北市重要的發展目標，農業局也持續推廣自然生態保育理念，冬季的挖子尾自然保留區正是最適合親子同遊的自然教室，濕地裡不僅有候鳥的身影與螃蟹的蹤跡，其週邊也有紅磚聚落的歷史故事，歡迎與家人一起走進濕地，可以收獲珍貴的自然體驗，更能培養孩子對生態的關懷與尊重。民眾若想體驗更深度的生態旅遊與專業的解說內容，可提前向新北市農業局預約生態志工導覽服務，預約專線(02)29654824鄭先生。維護大地珍貴的自然資源需要全民的配合，歡迎大家造訪挖子尾自然保留區，來一趟難忘的生態之旅！

挖子尾自然保留區提供生態友善棲地，吸引唐白鷺駐足。(新北市農業局提供)