挖子尾生態導覽 秋冬賞鳥趣

新北市八里挖子尾自然保留區提供生態友善棲地，吸引唐白鷺駐足。 （新北農業局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

位於新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬時節為候鳥南遷的重要中繼站；為讓民眾深入棲地親近這群嬌客，市府農業局推出常態免費預約生態導覽，由生態志工協助解說觀察候鳥及紅樹林生態，體驗挖子尾獨特的濕地之美。農業局表示，民眾若想前往體驗，需提前於導覽日前二週預約。

新北市八里挖子尾自然保留區退潮時段泥灘地露出時，吸引磯鷸停棲。 （新北農業局提供）

農業局指出，挖子尾自然保留區是依文化資產保存法劃設的自然地景，初冬是一年中最熱鬧的時節，可見到紅樹林靜靜豎立在河口，泥灘地上螃蟹穿梭，空中則候鳥成群飛翔，親子一同走進自然與體驗生態的最佳場域；每年冬天，冬候鳥紛紛到訪，為挖子尾自然保留區增添熱鬧景象。

諶錫輝提醒，在賞鳥過程中務必保持安靜，不要靠近或驚擾鳥群。