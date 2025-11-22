挖子尾生態導覽 秋冬賞鳥趣
記者吳瀛洲∕新北報導
位於新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬時節為候鳥南遷的重要中繼站；為讓民眾深入棲地親近這群嬌客，市府農業局推出常態免費預約生態導覽，由生態志工協助解說觀察候鳥及紅樹林生態，體驗挖子尾獨特的濕地之美。農業局表示，民眾若想前往體驗，需提前於導覽日前二週預約。
農業局指出，挖子尾自然保留區是依文化資產保存法劃設的自然地景，初冬是一年中最熱鬧的時節，可見到紅樹林靜靜豎立在河口，泥灘地上螃蟹穿梭，空中則候鳥成群飛翔，親子一同走進自然與體驗生態的最佳場域；每年冬天，冬候鳥紛紛到訪，為挖子尾自然保留區增添熱鬧景象。
諶錫輝提醒，在賞鳥過程中務必保持安靜，不要靠近或驚擾鳥群。
挖子尾自然保留區迎冬候鳥潮 生態導覽開放預約
新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區進入秋冬時節，成為候鳥南遷的重要中繼站。新北市農業局提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說，讓民眾深入觀察鳥類活動，了解候鳥遷徙故事與棲地習性，同時欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。中天新聞網 ・ 21 小時前
冬候鳥報到！挖子尾濕地最美季節登場 新北推免費生態導覽
位於新北市八里區、淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬便成為候鳥南遷的重要中繼站。為讓民眾近距離認識遷徙鳥類與棲地，新北市農業局推出常態免費預約生態導覽，由志工帶領觀察冬候鳥與紅樹林景觀，體驗挖子尾獨有的河口濕地之美。此次建議在導覽日前2週預約，每梯次30人，沒有人數限制。自由時報 ・ 1 天前
親子一同走進紅樹林的奇幻世界淡水河出海口挖子尾賞鳥趣
位於新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬時節都會成為候鳥南遷的重要中繼站。為了讓民眾更加深入棲地親近這群嬌客，新北市農業局二十二日表示，特別提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說觀察鳥類的活動身影，不僅了解候鳥的遷徙故事與棲地習性，更可欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。挖子尾自然保留區是依據文化資產保存法劃設的自然地景，初冬是一年中最熱鬧的時節，可見到紅樹林靜靜豎立在河口，泥灘地上螃蟹穿梭，天空中則有候鳥成群飛翔。這裡不僅是候鳥遷徙的重要驛站，也是親子一同走進自然與體驗生態的最佳場域。每年冬天，黑面琵鷺、黑腹濱鷸等冬候鳥紛紛到訪，為挖子尾自然保留區增添熱鬧景象。挖子尾自然保留區的步道與觀景平臺規劃完善，觀察鳥類不一定需要專業裝備，只要一副望遠鏡和一顆好奇心 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
