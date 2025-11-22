挖子尾自然保留區迎冬候鳥潮 生態導覽開放預約

新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區進入秋冬時節，成為候鳥南遷的重要中繼站。新北市農業局提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說，讓民眾深入觀察鳥類活動，了解候鳥遷徙故事與棲地習性，同時欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。

挖子尾自然保留區提供生態友善棲地，吸引唐白鷺駐足。（圖／新北市農業局提供）

挖子尾自然保留區依據文化資產保存法畫設為自然地景，初冬是一年中最熱鬧的時節。紅樹林靜靜豎立在河口，泥灘地上螃蟹穿梭，天空中則有候鳥成群飛翔。此處作為候鳥遷徙的重要驛站，每年冬天都有黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥到訪，為保留區增添熱鬧景象。

挖子尾自然保留區的步道與觀景平台規畫完善，觀察鳥類的最佳時機通常是在退潮時段，此時泥灘地露出，水鳥停棲，民眾不僅能欣賞壯觀的候鳥群舞，接觸濕地也能讓孩子更了解紅樹林與濕地保育的重要性。農業局提醒，在賞鳥過程中務必保持安靜，不要靠近或驚擾鳥群，也不要餵食或丟棄垃圾，才能讓候鳥安心停棲。

挖子尾自然保留區每到秋冬時節都會成為候鳥南遷的重要中繼站，正適合民眾前往欣賞鳥類停棲。（圖／新北市農業局提供）

新北市農業局長諶錫輝表示，維護生物多樣性一直是新北市重要的發展目標，農業局也持續推廣自然生態保育理念。他指出，冬季的挖子尾自然保留區正是最適合親子同遊的自然教室，濕地裡有候鳥的身影與螃蟹的蹤跡，周邊也有紅磚聚落的歷史故事，歡迎與家人一起走進濕地，可以收獲珍貴的自然體驗。

