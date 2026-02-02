挖子尾自然保留區 展現生態生命力

昨（二）日的「世界濕地日」不僅是國際保育界的重要年度盛事，更提醒我們濕地作為極具價值的生態系統，應受到妥善保護，以促進人類的永續發展。在全球減緩氣候變遷的趨勢下，濕地被譽為「藍碳」的重要基地，並在調節洪水、過濾污染及維持糧食安全方面，扮演著不可或缺的角色。

新北市農業局昨（二）日表示，保護濕地不僅有助於維護生物多樣性，還能提升全球對極端氣候的適應能力及生物福祉。二○二六年的主題為「濕地與傳統知識：慶祝文化遺產」，旨在探討濕地與社區文化習俗及傳統知識體系之間的聯繫。這股國際關注的生態生命力在冬季的挖子尾地區得以體現，將全球性的生態價值轉化為市民朋友觸手可及的自然景觀。

廣告 廣告

冬季的挖子尾自然保留區褪去了夏日的炎熱，增添了靜謐與深邃的氛圍。市民朋友可以沿著木棧道觀察水筆仔在寒風中堅韌不拔的姿態，體會紅樹林作為陸地與海洋之間的堅實屏障的功能；此時也是賞鳥的最佳時機，大批候鳥聚集，展現冬季特有的生態脈動。回首過去，百年的紅磚漁村聚落與潮汐共榮的景象，誠邀大家在世界濕地日之際，走訪挖子尾，於觀察候鳥與紅樹林的過程中，領略這片「城市之腎」所提供的環境教育與娛樂的美學價值。

農業局長諶錫輝表示，濕地提供多樣的生物棲息地，擁有豐富的生態資源，濕地保育工作需要全民共同努力，才能實現人類與環境的共生目標，邁向永續的環境生態。若民眾希望體驗挖子尾自然保留區的濕地生態及專業解說內容。