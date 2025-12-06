挖寶好市多「隱藏版鱈魚」 一包499元 她讚無刺沒腥味

好市多的生鮮區，是不少人「尋寶」的好地方。有網友分享．在冷凍櫃看到一款藍尖尾無鬚鱈魚，內有5至6塊真空分裝好的魚肉，一包499元，回家油煎後味道相當好，沒有腥味、魚肉細緻又軟嫩。不少人也大讚好吃，又沒有魚刺，但鋪貨量似乎不多，偶爾才會出現。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，在中和店平面冷凍櫃看到一款藍尖尾無鬚鱈魚，一包499元，內有一片大魚肉、4至5塊小魚肉，上網查了一下發現是麥當勞麥香魚用的魚，於是購買回家嘗鮮。原PO用煎的方式烹調，大讚吃起來沒有腥味，魚肉細緻、軟嫩，但和比目魚相比扎實一點，相當好吃，決定要再去多買幾包。

貼文曝光後引起熱議，不少人大讚真的好吃，而且無魚刺，「我抹一點橄欖油、灑鹽巴，用氣炸烤箱烤，小孩很喜歡」、「前幾天去新莊店要去買第二次，但找不到，店員說賣完了...好吃又不貴的鱈魚，推」、「這個超好吃的，現在比較少看到耶」、「好吃，沒刺，滿滿蛋白質」。

有人詢問，口感是否與麥當勞的麥香魚相同，原PO回應：「比麥當勞的稍微硬一點，因為麥當勞的比較薄，且是用炸的，口感有點差異」；也有人說自己是用氣炸鍋烹調，但吃起來超乾，並不好吃，不少內行人點出，氣炸鍋會把魚的水分蒸發，正確作法應該是先噴點油、上一點地瓜粉或太白粉來保持魚肉的水份。

