挖眼、拔舌頭！指揮部隊殘殺平民 俄羅斯「布查屠夫」真面目曝光

尤里·弗拉基米羅維奇·金被指控，指揮軍隊屠殺烏克蘭人民。圖／翻攝自東方IC、太陽報

俄烏戰爭開打至今，導致兩國嚴重傷亡。2022年俄羅斯入侵烏克蘭布查時，犯下慘絕人寰的「布查大屠殺」，造成多名平民死亡，把屍體用亂葬崗掩埋。外媒報導指出，布查大屠殺的頭目就是尤里·弗拉基米羅維奇·金（Yurii Vladimirovich Kim），他涉嫌指揮部隊實施17起殺戮、4起虐待事件。

綜合外媒報導，2022年在俄羅斯入侵烏克蘭布查時，發生「布查大屠殺」，當烏克蘭軍隊撤離時，在全城內發現450多具屍體，包含9名兒童、73個平民。烏克蘭警方指出，光是在一條街道上，就發現近40具屍體。

許多被害者被發現時，雙手綁在背後、膠帶封口、頭部有槍傷，有些被害者的遺體被隨意丟棄，還有女性被害者的屍體衣衫不整，甚至有遭受侵犯的跡象，最後被扔到亂葬崗埋葬。另外，更有受害者被支解、斬首，或是被俄國軍隊挖去眼睛、拔掉舌頭，死狀相當悽慘。

大多數的布查屠夫都還逍遙法外，全球權利合規協會（GRC）一直再協助烏克蘭追中這些屠夫，現在越來越多證據表明，尤里·弗拉基米羅維奇·金就是布查大屠殺的頭目，他被指控犯有17起殺人、4起虐待事件，因此對他頒布嫌疑通知書。

報導指出，他當時擔任俄羅斯空降軍第76師擔任排長，證據顯示他當時多次下令追捕、殺害，被認為支持烏克蘭的人員，隨後還下達焚燒屍體的命令，以掩蓋罪行，目前他尚未被逮捕。

全球權利合規協會（GRC）的法律顧問皮齊（Jeremy Pizzi）指出，「一旦普丁卸任，針對嚴重國際罪行的國外訴訟豁免將不再保護他」。另外，這份嫌疑通知書是在整合證據後發出，包含目擊者證詞、犯罪現場重建、法醫鑑定等，皮齊表示，「這提醒所有人，身居高位者，即使不在犯罪現場，也一樣需要負責」，他也指出現在俄羅斯的高層官員應該感到相當不安。烏克蘭副檢察總長李希成科（Andrii Leshchenko）則說，向俄羅斯武裝部隊的指揮官發送嫌疑通知書，代表在布查發生的屠殺事件，在正義進程上邁出新的一步。



