挖破自來水管外洩路面積水 新北大道交通大亂市府搶修

路面上大量自來水外洩，導致一個車道受到影響，新北大道五工路口大塞車，只能靠警方即時疏導，原來這裡出現大量積水，是原因新北養工處進行跨新北大道的人行天橋工程，不慎弄破水管，自來水外洩交通因此大亂。

新北市政府養工處長鄭立輝指出，「園區施工的時候，路型有微調啦，那是不是因為這個原因，造成我們基樁施作的時候，把這個自來水管砸中，那這部分後續目前自來水公司會安排開挖，那到時候我們會再跟水公司這邊做一個釐清。」

自來水公司獲報後，派員到場關閉水源，防止積水面積擴大。由於這條水管，主要供應新北產業園區使用，水公司立即向園區通報此事。

台灣自來水公司第十二區管理處長陳文龍表示，「我們會盡量來進行供水調配，那可能晚上尖峰的時候，就是在我們施工期間的話，可能會造成送往泰山五股的水量不足。」

新北市府成立緊急應變中心，指揮搶救情況，市長侯友宜隨後到場視察。

新北市長侯友宜表示，「水車全力在備車，以及在整個供應水的水站我們都已經準備好了，預計如果順利的話，我們希望能夠在明天早上能夠順利搶修完成。」

由於要進行搶修，可能會影響到附近泰山、五股等地的居民用水，水公司將進行適度的調節管控，侯友宜希望，明早上班前相關單位能完成搶修，避免上班尖峰時間交通大亂，造成更大的民怨。