挖礦+大雨襲地表脆弱 民主剛果東部礦場嚴重崩塌至少227人罹難

非洲剛果民主共和國一座礦場上個月28號發生嚴重坍塌事故，由於大雨加上挖礦導致地表脆弱，又缺乏安全措施，造成至少227人罹難。當地官員表示已經挖出部分遺體，預計死亡人數會繼續增加。

原本翠綠的山坡露出一大片黃土，非洲剛果民主共和國東部魯巴亞一處鈳鉭鐵礦場1/28發生嚴重坍塌事故，大雨過後礦坑突然坍塌活埋了不少人，還有人被土石流沖走，造成超過200人死亡。

由於剛果正面臨雨季，雨水侵襲加上挖礦，導致地表變得脆弱，加上礦場全靠當地民眾人手挖掘開採，坑道裡缺乏安全防護措施，預計有500人同時工作。

魯巴亞礦區生產全球約15%的鈳鉭鐵礦，加工後可提煉出稀有金屬「鉭」，是製造手機、電腦以及飛機引擎的關鍵原料，自2024年起這座礦場就受到叛軍組織M23的控制。山崩之後礦區暫停開採，省長呼籲民眾保持警惕，目前已挖出部分遺體，預計死亡人數會繼續增加。

