挖耳朵挖到罹癌！醫點1致命壞習慣 出現這些症狀快就醫

中國一名男子因為愛乾淨，養成每天挖耳朵的習慣，結果這個卻成了他罹患罕見癌症的原因。醫師解釋，反覆的傷口破壞和癒合會讓細胞往腫瘤方向發展，最終變成惡性腫瘤，醫師就示警，如果出現癢、腫，甚至「流湯」就要趕快就醫。

先前有陸媒報導，中國一名養成每天挖耳朵的習慣，某天他發現自己的左耳異常劇痛，甚至流膿、出血，就醫檢查才發現罹癌，而且是罕見的「外耳道鱗狀細胞癌」。

根據《健康2.0》報導，台中榮總特約耳鼻喉科醫師張進芳說明，如果耳朵挖破皮、流血，導致長期的傷口長期破壞又癒合，就可能演變成腫瘤、甚至惡性腫瘤。

張進芳醫師說明，該名中國的案例在臨床上不常見，但確實自己也有碰到相關案例，而發生的原因就是因為長期過度清潔，導致外耳道處於慢性受傷的狀態，而在真正癌變前，其實會先經歷一段發炎期，在這時期，患者會覺得耳朵癢、痛，出現「流湯」情形，也就是「惡性外耳炎」，在這時如果及時就醫，就有機會在癌變前阻止。

至於要如何預防「外耳道鱗狀細胞癌」？除了要注意上述的警訊之外，根本之道就是要減少過度的清潔動作，避免造成傷口。張進芳醫師說明，健康的耳道有自我清潔功能，其實不用每天清理，建立正確的耳部清潔觀念，同時注意耳朵狀況，出現疼痛、流膿或不正常的出血時趕快就醫，就能預防癌症的發生。

