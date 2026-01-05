挖路不斷！台1線挖一年塞一年 用路人怒吼「夠了沒？」

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】省道台1線貫穿彰化市、花壇鄉與大村鄉，向南延伸至田尾鄉、北斗鎮，是中部地區重要南北交通動脈。然而，沿線自來水管線埋設工程一挖就是一年，施工路段長期縮減車道，導致上下班尖峰時段車流嚴重回堵，用路人苦不堪言，直呼「根本是交通黑暗期」。

民怨炸鍋！台1線挖路一年，尖峰時段天天塞車，上班族苦喊受不了。（記者陳雅芳攝）

省道台1線彰化、花壇、大村段挖路工程拖了快一年，上下班時間幾乎天天塞，用路人怨聲連連。眼看春節返鄉車潮要來了，大家最怕過年還卡在車陣中，自來水公司則喊話，保證年前完工、不讓民眾塞到吃不到年夜飯。

「真的快受不了了！」省道台1線彰化市、花壇鄉到大村鄉，因為自來水管線工程，路一挖就是將近一年，每到上下班尖峰，車子幾乎動不了，通勤族天天被卡在路上，直說這段時間根本是交通惡夢。

葉姓上班族抱怨，原本正常通勤就要30分鐘，現在每天都得再提早半小時出門，不然一塞就來不及打卡，「明明只是短短一段路，卻常常走得很崩潰。」

不只上班族受影響，台1線最近施工真的特別多。彰化市中山路在做汙水下水道，花壇、大村段又有鳥嘴潭下游自來水管線埋設工程，南下內側車道封閉，只剩外側車道能走，平日車速慢得要命，假日車一多，更是一路回堵。

眼看農曆春節快到了，不少用路人開始擔心，返鄉高峰如果還在施工，恐怕會卡在路上動彈不得，「最怕除夕還塞在台1線，年夜飯都涼了。」

對此，自來水公司中區工程處今（5）日表示，這項工程是配合鳥嘴潭人工湖供水系統，在下游地區埋設自來水管線，總長約85公里，目前已完成81公里，剩下的工程分散在幾個鄉鎮。

中區工程處強調，台1線花壇、大村段大約1公里的施工路段已經進入收尾階段，已要求施工單位務必在農曆春節前完工，屆時所有機具會撤離，路面也會重新鋪設AC瀝青，還路於民，讓大家返鄉過年不要再被塞車影響心情。