挖開最強關稅壁壘 歐洲車進印度關稅將大幅下降 這家日系車廠卻早成功進占

印度政府計劃將來自歐盟的進口汽車關稅，從最高達110%的水準大幅調降至40%，據知情人士透露，這是印度迄今為止對其龐大市場的最大開放舉措，雙方正接近達成自由貿易協定，最快可能在1月27日公布。



兩位熟悉談判內情的消息人士向路透社表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府，已同意立即降低對來自27國歐盟集團的有限數量汽車稅率，適用於進口價格超過1.5萬歐元的車款。他們補充，這項稅率將逐步進一步降至10%，有助於歐洲汽車製造商如福斯、賓士和BMW更容易進入印度市場。

放寬歐盟汽車進口，印度想要什麼？



由於談判內容保密，且可能出現最後一刻變動，消息人士拒絕具名。印度商務部和歐盟委員會均拒絕置評。

印度與歐盟預計在1月27日宣布結束曠日持久的談判，屆時雙方將敲定細節並批准這項被稱為「所有協定之母」的自由貿易協定。

這項協定可能擴大雙邊貿易，並提振印度紡織品和珠寶等商品出口，這些出口自8月底以來受到美國50%關稅的衝擊。

印度是全球銷售量第三大的汽車市場，僅次於美國和中國，但其國內汽車產業一直是保護最嚴密的領域之一。新德里目前對進口汽車課徵70%至110%的關稅，這一稅率經常遭到業界高層批評，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。

歐洲車為何難以拓展印度市場？



新德里提議立即將進口稅率降至40%，適用於每年約20萬輛內燃機汽車，其中一位消息人士表示，這是印度迄今對汽車產業最積極的開放行動。該人士補充，這項配額可能出現最後一刻調整。

電池電動車將在前5排除於關稅減免之外，以保護國內業者如馬欣德拉&馬欣德拉和塔塔汽車在這一新興領域的投資，兩位消息人士表示。5年後，電動車將跟進類似的稅率調降。

降低進口稅將為歐洲汽車製造商如福斯、雷諾和史泰蘭提斯帶來助力，同時也利於賓士和寶馬等豪華品牌，這些業者已在印度本地生產汽車，但由於高關稅而難以進一步擴張。

其中一位消息人士表示，降低稅率將讓汽車製造商以更低價格銷售進口車款，並在承諾本地生產更多車型前，先測試市場並擴大產品組合。

兩大本土品牌合計占有3分之2印度市場



歐洲汽車製造商目前在印度每年440萬輛的汽車市場中，市占率不到4%，市場主導權掌握在日本鈴木汽車以及本土品牌馬欣德拉和塔塔手中，這兩大本土品牌合計占有3分之2。隨著印度市場預計到2030年成長至每年600萬輛，一些企業已開始規劃新投資。

雷諾正以新策略重返印度市場，尋求歐洲以外的成長機會，尤其在中國汽車製造商強勢進軍歐洲之際；福斯集團則透過斯柯達（Škoda）品牌，敲定在印度的下一階段投資。



