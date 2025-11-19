挨告加重誹謗不起訴 徐巧芯第一時間發文僅五字：三立是綠媒

國民黨立委徐巧芯今年5月因評論，同黨立委王鴻薇指控《三立新聞》配合青鳥製造新聞，遭到三立連同王鴻薇在內等五人控告加重誹謗。北檢今（19）日以罪嫌不足等理由不起訴處分。對此，徐巧芯第一時間在臉書發文只發了五個字「三立是綠媒」。

徐巧芯獲北檢不起訴處分後發文。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

王鴻薇5月24日在臉書發文指出，她在龍田活動中心進行反罷免宣講時，平時從未到場的三立新聞突然出現，同時有一名戴帽子口罩的女子前來，疑似是青鳥側翼罷免團體派來，目的是要搭配三立製造新聞。她在貼文中批評「這些惡劣、結合綠媒的惡罷、青鳥側翼，這些人連民進黨共諜都不敢面對，又有什麼臉來扣別人中共同路人的帽子？」

除了王鴻薇發文指控外，國民黨發言人楊智伃，徐巧芯以及新北市議員江怡臻和「不演了新聞台」、直播主朱凱翔都評論此事件是「碰瓷未遂」。對此，三立新聞提告上述五人加重誹謗罪。

國民黨立委徐巧芯。（資料圖／中天新聞）

根據判決，檢察官認為，新聞報導的取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，屬於公共事務範疇。王鴻薇等人依個人價值判斷做出與事實相關聯的意見表達或評論，不見得是主觀上出於惡意，受言論自由保障，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴。

針對判決，徐巧芯在臉書發文只有五個字「三立是綠媒」引發網友熱議。同樣被提告且不起訴的「不演了新聞台」也留言狠酸，「等等！綠是什麼很丟臉的字眼嗎？」。網友也開酸，「說點大家不知道的」、「早就不看了」。

