挨告獲不起訴 白委批媒體勾結黑幫

黃國昌表示，「三立濫訴、司法認證勾結暴力黑幫寶和會」。（圖／取自黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌去年遭爆料找狗仔偷拍政敵，去年9月底黃國昌在直播時揭露，暴力黑幫寶和會跟拍他雇工拆除工程的影片，竟出現在三立記者游濤的YouTube頻道，質疑三立和寶和會是否相互勾結。游濤事後提告加重誹謗，不過檢方最後不起訴處分。黃國昌今（2）日表示，「三立濫訴、司法認證勾結暴力黑幫寶和會」。

黃國昌表示，三個多月前，在直播時揭露暴力黑幫寶和會跟拍自己雇工拆除工程的影片，竟然出現在三立記者游濤的YouTube頻道，質疑三立和寶和會是否相互勾結，否則為何有這樣的影片？

廣告 廣告

黃國昌說，沒想到，之後自己接到了警局通知書要我進行說明，一問才知道，游濤對自己提告加重誹謗。

黃國昌指出，面對三立的濫訴，自己根本懶得理會，三立別以為有民進黨在罩，怎麼胡搞瞎搞都沒關係！

黃國昌說，一如預期，新北檢對此作出不起訴處分，自己講的都是真的，影片就在游濤的YouTube頻道，到底是在告幾點的？

黃國昌表示，現在，既然司法都已經認證，三立什麼時候要說明，寶和會跟拍的影片為什麼在你們記者的YouTube頻道？媒體公然跟黑幫勾結，NCC還要繼續睡嗎？

原始連結

看更多 CTWANT 文章

陸稱國際支持軍演 外交部駁斥：違反《聯合國憲章》、破壞台海現狀

賴清德新年談話頻提朝野和解 藍委籲傾聽多元聲音開啟實質對話

決戰台南初選關鍵時刻 陳亭妃騎行37區力拼擴大民調支持