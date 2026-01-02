挨告獲不起訴！黃國昌再嗆三立勾結黑幫

▲《三立》記者告民眾黨主席黃國昌妨害名譽，不過檢方最後不起訴處分。黃國昌再嗆《三立》濫訴，司法認證勾結暴力黑幫寶和會。（圖／吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌去年遭指控找狗仔偷拍政敵，黃國昌去年9月底在直播中反擊，點名《三立新聞》一名記者游濤跟監他，聲稱二年前拆除自家建築，懷疑相關畫面是寶和會跟拍蒐證，但相關畫面卻出現在三立記者的私人頻道，點名該記者疑與黑道有關。游濤事後提告妨害名譽，不過檢方最後不起訴處分。黃國昌今（2）日再嗆《三立》濫訴，司法認證勾結暴力黑幫寶和會。

黃國昌說，三個多月前，他在直播時揭露暴力黑幫寶和會跟拍他雇工拆除工程的影片，竟然出現在游濤的YouTube頻道，質疑三立和寶和會是否相互勾結，否則為何有這樣的影片？沒想到，游濤對他提告加重誹謗。「面對三立的濫訴，我根本懶得理會，三立別以為有民進黨在罩，怎麼胡搞瞎搞都沒關係！」

黃國昌說，一如預期，新北檢對此作出不起訴處分，「我講的都是真的，影片就在游濤的YouTube頻道，到底是在告幾點的？現在，既然司法都已經認證，三立什麼時候要說明，寶和會跟拍的影片為什麼在你們記者的YouTube頻道？媒體公然跟黑幫勾結，NCC還要繼續睡嗎？」

