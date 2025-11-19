挨告誹獲不起訴 徐巧芯喊：三立是綠媒「不用說了吧」

綠營推動「大罷免」活動，《三立電視台》不滿國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、新北市議員江怡臻，前發言人楊智伃等5人指稱配合「大罷免」，為幫罷團造勢、製造新聞，控告5人公然侮辱、加重誹謗罪，相關結果今（19）日出爐，5人均不起訴。對此，徐巧芯也以「三立是綠媒」回應此事。

三立控稱，並未配合大罷免或製造不實言論，但今年5月王鴻薇在臉書發文，指自己在反罷宣講時，從事沒有來過的三立新聞突然出現，原來是青鳥側翼罷團派人來搭配三立新聞，並稱綠媒為幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造她被嗆。

楊智伃則在臉書發文，本來只有中天的攝影機在直播，三立單機突然來現場拍攝，隨後有罷團青鳥側翼跳出來鬧場，質疑配合特定媒體拍攝，而朱凱翔在直播節目中邀請徐巧芯、江怡臻對談，朱引用王鴻薇發文，質問三立在那裡「裝什麼裝」。三立控告5人公然侮辱、加重誹謗罪。台北地檢署今天偵結，認為媒體新聞報導方式關乎媒體公信力，屬可受公評事項，5人發言內容並非憑空捏造，難認5人有減損三立名譽的真實惡意，5人罪嫌不足，均不起訴處分。

而對於相關結果，徐巧芯今天在臉書發文，以「三立是綠媒」5字回應此事，並且轉發相關判決內容，許多網友也在她的貼文留言表示「用膝蓋想也知道」、「這個不用說吧」、「早就知道了」、「大家都知道」。

