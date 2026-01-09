挨告酸「蔡姐竟然破防」梁曉珺重PO嗆聲片 狂蹭蔡依林反被網友向官方舉報

梁曉珺再發文嗆蔡依林蹭流量，反被網友向官方舉報。（翻攝自梁曉珺抖音）

天后蔡依林（Jolin）近日舉辦的「PLEASURE」演唱會，部分表演內容被網友惡意解讀，對於不實抹黑，合作公司大動作發聲明提告，並點名曾參加《超級星光大道》的梁曉珺，對此，很懂得蹭話題的梁曉珺，今（9日）再於抖音上影片，並大嗆「蔡姐竟然破防了？」再度掀起話題。

蔡依林出道26年來罕見用法律行動，起因是有網友拍片影射《PLEASURE》演唱會舞台視覺涉及邪教、光明會等陰謀論，陸合作單位「永稻星文化娛樂」發布律師聲明開吉，其中遭提告的網友「斯理亞」爆出真實身分為澳籍華裔歌手梁曉珺（Celia Liang），曾於2009年參加第五屆《超級星光大道》，並在總決賽拿下季軍。

天后蔡依林去年底圓滿完成大巨蛋演唱會。（凌時差提供）

梁曉珺目前是抖音帳號網紅「斯理亞」，昨（8日）以大字「蔡依林要告我？」為題發影片，回應蔡依林中國演唱會主辦方的提告聲明，強調「不是第一個解讀蔡依林」，接著強調自己影片只是「娛樂解讀」，還在影片中引用中國《宗教事務條例》，向中國主辦公司喊話，宗教活動應該在依法登記的宗教場所進行。

梁曉珺今早再度蹭話題發聲，將提及「邪教說」的爭議影片下架，重新上傳新影片，並寫7字開嗆「蔡姐竟然破防了？」事後又將配文改為，「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人。」同時預告未來不排除定期製作影片，繼續解讀蔡依林的文藝作品解讀。

斯理亞在影片文字配上「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人。」（翻攝自斯理亞抖音）

事實上，據北京市文化和旅遊局官網顯示，蔡依林演唱會昨日傳出在該城市已經過審，事後北京市文化和旅遊局官網隨即公布最新審核文件，證實蔡依林6月巡演北京站已正式獲准，讓不少網友紛紛嘲諷梁曉珺，「這女的一直在博流量」「各種蹭熱度」，不少網友也紛紛看不下去，決定向官方舉報。

