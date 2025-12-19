挨嗆「藍白合破局」最大戰犯！金溥聰告蔡正元、陳文茜求償600萬 一審全敗

前馬英九市府新聞處長金溥聰遭指「藍白合」戰犯，提告蔡正元、陳文茜求償600萬元，今日一審被判敗訴。資料照。白廷奕攝



曾擔任侯友宜總統競選總部執行長的金溥聰，不滿前立委蔡正元、媒體人陳文茜在政論節目和臉書誣指他拿「假民調」騙國民黨主席朱立倫，是「藍白合破局」最大戰犯，對兩人提告求償600萬元，並要求下架節目及貼文。台北地院認定蔡正元、陳文茜雖然未能證明言論內容與事實相符，但也無證據證明全屬捏造，認定兩人所言屬合理評論，今（12/18）日判決金溥聰敗訴。可上訴。

蔡正元在接受陳文茜TVBS節目、中天《麥玉潔辣晚報》三立《關我什麼事》訪問時，指稱前總統馬英九推動「藍白合」，金溥聰還發動宣傳機器攻擊他，甚至拿假民調騙了朱立倫等，甚至用粗鄙字眼痛罵金溥聰；蔡正元去年10/24也在臉書上張貼陳文茜的評論，稱金溥聰「以鬥爭他人見常」等字眼。

金溥聰後來對蔡正元提告求償600萬元，其中300萬元要求陳文茜連帶賠償，並要求下架節目及臉書貼文。

國民黨前立委蔡正元日前出庭，指控金溥聰曾點明鄭麗文是「國民黨的膿包」。資料照。白廷奕攝

陳文茜節目訪問蔡正元也遭金溥聰提告。資料照。廖瑞祥攝

去年11月，金溥聰和蔡正元2人出庭對嗆，金強調自己從未反對「藍白合」，而是主張藍白若要合，一定要以侯友宜為「正」，更沒有提供假民調，蔡則反嗆金「忘恩負義」，說他也有基本查證，當時曾銘宗和李德維開記者會要馬英九別多管閒事，侯辦又要馬英九別出席選前之夜，就是受金溥聰指示。

北院審理後認為，蔡正元、陳文茜兩人言論，雖然導致金溥聰名譽受侵害，且也無法證明所述為真實，但也沒有證據證明全屬捏造，認定兩人是對可受公評之事作合理評論，不應負擔損害賠償責任，判決金溥聰敗訴。本案可上訴。

