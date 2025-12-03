即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

綠委王世堅在議會質詢時的金句「本來應該從從容容，游刃有餘；現在是匆匆忙忙，連滾帶爬」成為網路迷因，甚至被中國網民改編為神曲〈沒出息〉而爆紅。不過，王世堅近日受訪被問及是否要赴中交流，拋出使用「台灣護照」而非「台胞證」等4項條件，並稱自己會是最後一個踏上中國的台灣人，引發中國國台辦不滿批評，「這種自相矛盾的做秀真是『沒出息』」。對此，王世堅今（3）日反擊，國台辦睜眼說瞎話，國與國之間大家都要平等往來，所以他不只沒去中國，也30年沒去美國了。





廣告 廣告

針對國台辦嗆「沒出息」一事，王世堅今日下午出席民進黨中常會前受訪時表示，國台辦睜眼說瞎話，他講自己個人的看法，其實〈沒出息〉本來是兩岸民眾之間大家共同很巧妙地尋找到彼此共同的人生感觸，這本來是好事一樁，為兩岸人民在苦悶的生活、工作當中有一點小樂趣、小詼諧、小反思，跟官方沒任何關係，例如我國的政府都沒提半個字，國台辦為什麼對這件事要特別敏感，這個是很莫名其妙的事。

王世堅說，他講得當然是自己，因為是對岸先捏造新聞畫面做AI，說什麼他悄悄地去他們中國訪問，他的理念、政治主張，相信理解他的人都很清楚，「我為什麼說我會是最後一位踏上中國領土的人？因為朋友、或是國與國之間，大家都要平等往來」。

他強調，中華人民共和國的人民可以持他們的護照就可以來台，同樣地，台灣人可以持我們的護照就可以去中國才對，但偏偏中國對台灣特別要求要用台胞證，「這一點是我完全沒辦法接受的，我認為這是最基本對等的，大家互相一個平等才對嘛！」

王世堅表示，因為幾十年來已有那麼多國人同胞中國工作投資，他們是礙於這個事實不得不持了「台胞證」去，那他沒有話講，那人家各自的選擇嘛，但他只是在講自己的看法，「我認為不對等我就不去，平等對待我們的國家才可以交朋友、才可以去嘛！」

他更自曝，「我不只沒去中國，我30年沒去美國了，因為在我看來，他們對我們不平等嘛，我們要進去他們的國家，簽證都拿到了，他們海關還問東問西，好像怕我們台灣去的去他那邊跳機」。

王世堅盛讚，對台灣平等的日本，不只對我國較好，也對比較弱小的，甚至平等對待全世界200個國家，所以全世界大家最喜歡去的觀光地，日本都是首選嘛，大家要平等互惠，「我覺得他罵我沒出息，真的是莫名其妙啦，睜眼說瞎話」。

王世堅說，他其實這一個月，被稱呼「沒出息」其實也習慣了啦，遠遠的民眾看到有的就叫王世堅，有的就比「沒出息」，所以也好啦！隨便，它愛怎麼說就怎麼說嘛！





原文出處：快新聞／挨國台辦酸「沒出息」 王世堅嗆睜眼說瞎話：國與國要平等往來

更多民視新聞報導

力拚參選北市長少回家 吳怡農：女兒都不叫爸爸了

表態不選台北市長！王世堅親曝原因 心中首選名單出爐

王世堅曝不選台北市長「內心原因」 吳怡農回應了

