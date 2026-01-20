挨批不劃設「柴山多杯孔珊瑚」保護區失職 海保署這樣說

〔記者洪定宏／高雄報導〕藻礁公投推動聯盟指控海洋保育署，明知中油桃園第三天然氣接收站(簡稱「三接」)港灣工程引發潮間帶淤泥，導致殼狀珊瑚藻覆蓋率連年下降、柴山多杯孔珊瑚面臨大量死亡，卻不依法劃設保護區，顯有失職。

海保署說明，從2019年開始持續辦理藻礁生態系調查，會同環境部辦理環境影響評估專案監督，與桃園市政府共同依文化資產保存法、野生動物保育法等法規，評估以最適法規劃設保護區及各項保育管理對策。針對殼狀珊瑚藻覆蓋率下降及覆沙相關問題，已請中油公司分析覆沙比率逐年增加原因，並釐清與工程開發相關性，評估進行相關區域積沙處理。

海保署表示，2020年12月1日召開第1屆第1次「海域自然地景及自然紀念物審議會」會議，請桃園市政府報告桃園藻礁保育現況，並經專家學者提供相關保育、調查建議供該府做為後續保育規劃參考。後續經該府考量藻礁生態系屬性，改以野生動物保育法評估劃設海洋野生動物重要棲息環境。

海保署說明，桃園市政府歷經2次大潭藻礁專家諮詢會議，經審議未達到劃設海洋野生動物重要棲息環境門檻，尚須研議其他最適保護方案。另中油公司於2024年向海洋委員會申請設置生態保育公益信託基金，用以推動生態保育研究、生態復育及環境教育工作，經審查符合規定，已在2025年9月5日核發設立許可。

