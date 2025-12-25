挨批在野擋預算有何資格談憲政 藍委：賴清德才是憲政危機源頭

林沛祥指賴清德才是一切憲政危機的源頭。資料照 廖瑞祥攝



針對總統賴清德批在野黨阻擋國防預算有何資格談憲政一事，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥表示，行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法修正案、拒絕編列軍加薪等預算，總統賴清德把立法院、中華民國憲法視為敵人與災難，因此賴清德才是憲政危機的源頭。

賴清德總統今日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，轟在野黨公開講支持國防預算，卻連交付審查都不願意，若立法院沒有辦法如期審查總預算，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？

廣告 廣告

林沛祥下午在國會群組以影片回應表示，不認同賴清德稱總預算、國防特別預算因藍白阻擋而耽擱的看法，他認為，總預算的耽擱有兩點原因，包括行政院不編列軍人加薪、警消特別條例等預算，國會議員當然反對政院拒絕依法編列預算作法，其次行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法修正案，責任也在閣揆不配合國會。

至於1.25兆元國防特別條例及預算，林沛祥說，在野主張賴清德赴立法院對全國人民說明、接受全體立委監督，才是合理的方向，但賴清德似乎把立法院、中華民國憲法視為敵人與災難，才會發表上述奇怪、慷慨激昂的言論，一切憲政危機的源頭都是賴清德。

國民黨立委牛煦庭受訪表示，身為總統只會發脾氣，無助解決僵局；再怎麼情緒勒索，也不會改變行政院做不到依法行政的事實。

更多太報報導

賴清德重砲轟在野：政治理由阻擋預算「還有什麼資格談憲政？」

點名蔡英文就是缺乏安全感來源 鄭麗文：賴清德好好管管你後面那位吧

縣市長選舉藍罕見選前一年提名？僅朱立倫主導的2022提名符合鄭麗文標準