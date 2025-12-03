挨批對高市「背後放冷槍」! 石破茂稱無懼指責 還舉二戰「這例子」……

日本前首相石破茂。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 據日媒報導，日本前首相石破茂近期批評高市早苗內閣的言論被部分日本輿論指責「背後放冷槍」，石破茂昨 ( 2 ) 日在日本廣播的一檔節目上就此作出回應。

石破茂說 : 「有些話說出來，會被指責 : 『混蛋你怎麼背後放冷槍』，誰都不想受到這樣的指責，所以大家都閉嘴。但還記得那時大家都閉嘴時日本的結局嗎？」他提到，時任日本眾議員齊藤隆夫 1940 年在日本國會發表演講反對發動侵略中國戰爭，但他因此被除名。

日本內閣總理大臣高市早苗言論不斷和中國衝突。 圖：翻攝自高市早苗的X

石破茂此前多次批評高市早苗涉台言論，11 月 26 日在東京的演講中，談及因首相高市早苗涉台言論而惡化的日中關係時，他說 : 「沒有與中國的關係，我們的國家還能成立嗎？」 他表示，自 1972 年中日邦交正常化以來，歷屆日本政府一直理解並尊重中國方面關於台灣是中國的一部分的立場。他結合自身經驗說：「這是不能改變的事情。」

石破茂近日在一檔電視節目上坦言一件事。他說 : 「大家都知道二戰時期的日本是不可能戰勝美國的，國力差了 10 倍，這是要投入全部力量的總體戰。」但是，當時做決定的時候，誰聲音大、看上去更勇敢，誰就能主導日本的走向。

石破茂指出，因為日本人總抱著一種「破釜沉舟」的心態，他說當時的日本甲級戰犯東條英機就說過 : 「不試試的話怎麼知道結果」、「戰爭就是時運啊」這些話。

日本二戰戰犯東條英機。 圖 : 翻攝自維基百科

他還指出，當時都沒有人認為東條英機的決定是錯的，反而都在表示，人偶爾得有「破釜沉舟」的勇氣。石破茂強調 : 「這哪是破釜沉舟，這完全就是去送死嘛。沒有人反駁所謂的『這種勇氣也是必要的』，難道不是一件很可怕的事嗎？」

石破茂的話顯然是在暗指當前日本國內的現狀，在高市早苗當選之後，公然發表「台灣有事」言論，稱如果台海一旦發生突發狀況，並伴隨戰艦等武力的行使，就會對日本構成「存亡危機事態」，日本自衛隊就可以行使集體自衛權。

