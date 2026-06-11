挨批廢監院成空話 民進黨團：歡迎在野共同修憲 就怕國民黨反對

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民進黨團幹事長莊瑞雄、黨團書記長范雲。(記者王藝菘攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕總統府今日公布第7屆監察院正、副院長及監察委員提名名單，遭在野黨批判民進黨執政後，廢監院從口號變成空話。對此，民進黨團今日表示，民進黨對於廢除監察院持開放態度，若在野願意共同推動修憲，民進黨樂觀其成，但恐怕真正會反對的是長期遵守五權分立憲法的國民黨。

黨團幹事長莊瑞雄指出，廢除監察院一直是民進黨長期主張，但要廢除一個憲政機關，需透過修憲程序，如何把監察院功能廢除，並把監院相關職權做轉移，這都是大哉問。監察院是否存廢當然可以討論，但在憲法尚未修改之前，監察院仍是憲政機關，總統依法必須提名監察委員，讓憲政體制得以正常運作。

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莊瑞雄直言，民進黨對於廢除監察院持開放態度，如果在野黨願意共同推動修憲，民進黨樂觀其成，前提仍是依照憲政程序完成修憲，這才是真正合憲的做法。與其透過刪減或凍結監察院預算，不如直接透過修憲方式來處理，才是真正「釜底抽薪」的作法，但恐怕真正會反對的是遵守五權分立憲法的國民黨。

黨團書記長范雲則表示，現行憲法的修憲門檻相當高，只要有一個政黨杯葛就很難通過，上屆立法院曾成立修憲委員會，當時民進黨支持廢除考試院、監察院，但並未獲得跨黨派支持，時唯一獲得朝野共識的是18歲公民權修憲案，但最終也未能通過公民投票。

范雲認為，監察院許多工作都是監督政府施政，尤其在教育領域，不少教育部官員因行政疏失遭監察院糾正，後續也讓立法委員持續追蹤。藍白現在不高興一方面要刪減監察院預算，影響機關運作，另一方面又反對總統依照憲法提名監察委員，相關說法存在矛盾。

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