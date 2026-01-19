挨批把洪詩當傭人！李運慶哥哥道歉 澄清「把屎把尿」用詞不當

藝人李運慶的哥哥李運泰先前在社群平台發文感謝弟媳洪詩盡心照顧失智父親，卻引發網友的論戰，甚至遭部分網友批評「孝順外包」、「把洪詩當傭人」。對此，李運泰18日為自己用詞不精準造成誤解表達歉意，強調全家人都有參與照顧父親，發文初衷「只想分享洪詩的好」。

洪詩2023年與李運慶結婚。（圖／翻攝自洪詩臉書）

李運泰先前發文惹議。（圖／翻攝自李運泰Threads）

李運泰先前發文惹議。（圖／翻攝自李運泰Threads）

李運泰在文中表示父親在申請到巴氏量表後，家中已立即聘請專業看護協助照顧，並非由洪詩承擔所有照護責任，強調自己、弟弟李運慶以及母親，全家人都是輪流分工照料父親，「我和我弟、和我媽，我們全家都有一起照顧我爸，對自己父親孝順是基本，不足掛齒。」

廣告 廣告

針對引發最大爭議的「把屎把尿」一詞，李運泰解釋原意只是想形容日常中較為簡易的照護行為，因當初沒想那麼多、用詞不夠精準才造成誤解，對於文字造成誤會與不適，他表達誠摯歉意。

李運泰18日發文。（圖／翻攝自李運泰Threads）

而洪詩幫公公「按摩腳」的畫面，李運泰解釋當時是洪詩主動表示想幫公公按摩，促進血液循環，並非被要求，「其實這不過就是一個家庭相處的日常，我也有幫岳母按摩過腳肩膀，希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面就斷定她等於傭人。」

對於網友質疑「裝監視器監控弟媳」的部分，李運泰澄清，相關畫面其實是李運慶與洪詩曾自行公開分享在社群平台的生活片段，並非他私下監控或刻意拍攝，「我當然看不到他們家的監視器，監視器是他們自己家裡裝的。」

此外，對於先前曾發文提到「自己比弟弟帥」、「洪詩很幸運」等引發爭議的語句，李運泰解釋為「自嘲和自認為的幽默」，並無炫耀或貶低之意，「如果少數文字有造成某些人誤解抱歉讓你誤會了，文章重點只有能娶到詩涵（洪詩）有多榮幸有多感謝。」希望大眾別因為自己的片面文字，就斷定弟弟和弟媳的婚姻全貌，「很單純只想分享洪詩的好，對內文好奇的人，可以多關注運慶和洪詩的日常，他們是對幸福感情濃厚的夫妻。」並感謝所有關注文章留言鼓勵和批評的網友。

延伸閱讀

民進黨派誰戰蔣萬安？藍議員：賴清德屬意「聽話的她」

柯文哲批營養午餐免費「騙選票」打到自己人？北市府一句話反殺

批營養午餐免費、生生喝鮮奶「騙選票」 柯文哲：民粹政治