挨批文字獄 彰基反擊：民事官司已獲勝訴定讞

彰化基督教醫院（圖）發出聲明，駁斥文字獄相關報導。（資料照片）

針對網路媒體今（16日）發出的「彰基文字獄」相關報導，彰化基督教醫院發出聲明駁斥，彰基表示，此案肇因於2022年6月，楊啟蘭醫師假稱受台灣基督長老教會總會所託，在SurveyCake網路平台製作「彰基院長滿意度調查暨新任院長選舉」問卷，內容針對彰基總院長陳穆寬，題目及選項十分負面、偏激，楊還將問卷連結貼在LINE「彰基人聊天室」群組，透過網路散布，醫院獲知後提告。

民事部分去年判決定讞，法官認定，楊啟蘭在問卷中使用「吃相真難看」「血汗醫院」「貪汙」「隨機對員工解雇或降職，營造恐怖統治氛圍」等字句當作問題或選項，具有侮蔑、輕視等貶抑他人之涵義，並非中立客觀陳述，因此判陳穆寬勝訴，楊啓蘭應負擔費用、刊登陳穆寬的聲明，回復陳穆寬總院長的名譽。

法院判楊啟蘭應負擔費用、刊登彰基總院長陳穆寬的聲明，回復陳穆寬的名譽。（彰基提供）

刑事部分，一審法官認定楊啟蘭明知網路無遠弗屆、傳送資訊迅速，竟在網路上藉問卷方式，散布誹謗文字，貶損陳穆寬的名譽，判楊拘役50日。至於二審改判無罪，彰基表示十分遺憾，將針對證人提出的不實言論，告發偽證罪。

彰基強調，2022年，台灣面臨COVID-19百年大疫，正當全台醫護和人民同島一命、團結抗疫之際，楊啓蘭卻假稱受台灣基督長老教會總會所託，進行偏頗的問卷調查，假冒的行為對國家防疫造成嚴重干擾及破口。

彰基總院長陳穆寬（圖）面對抹黑，決定透過法律討回公道。（資料照片）

另外，楊啓蘭之母陳珊霓擔任彰基眼科主任17年，任期屆滿時不再續任，是因院方發現陳珊霓的諸多問題，例如陳珊霓擔任眼科部主任，卻錄取其子擔任眼科住院醫師，造成眼科部管理失能。

彰化基督教醫院身為彰化唯一的醫學中心，有責任提供最高品質的醫療，對於醫德、醫倫一定要進行嚴格管理，例如2022年6月30不續聘的陳堯俐、邱足滿等3名醫師，其中有人已被法院判刑。

彰基重申，楊啟蘭假稱受台灣基督長老教會總會所託，進行文字偏頗的院長問卷調查，包括所謂在防疫期間，麻醉部主任向總院長下跪等，在網路上假藉問卷方式，散布誹謗文字，實不可取，民事法官己判楊啓蘭敗訴定讞，必須回復彰基及陳穆寬總院長的名譽。

楊啟蘭做的問卷（圖）被法院認定侵害彰基、陳穆寬的權益。（讀者提供）

