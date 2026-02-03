挨批替「狼醫」說話 石崇良露面滅火：一涉案就先調整職務！ 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

監察院日前因台大醫院婦產部接連發生性侵、性騷等性平案件，通過糾正台大醫院及衛福部，衛福部長石崇良日前一番「人都會犯錯」、「不是一次就永遠廢止醫師證書」等發言，被外界批評是為狼醫說話，引發爭議。石崇良今（3）日上午再度出面，僅強調衛福部會召集醫師公會，在保護被害人及避免二度傷害的大原則下，訂定一致性的懲戒規範，且調查過程中也會合理調整涉案醫師的職務。

石崇良中午出面接受媒體聯訪，正面回應爭議，他強調，對於這些性平事件，衛福部一向主張都是保護被害人的大原則之下，特別不要有二度傷害，查明真相，勿枉勿縱。

廣告 廣告

石崇良說，現行相關法規，《醫師法》對於這類事件也有懲戒處分，從最重的廢止證書、撤銷執業執照，到限制執業範圍或停業一段時間等不同程序，按比例原則給予處分。

石崇良表示，自己看完了監院報告之後，會請醫事司找大家一起討論研議，因為現行《醫師法》規定的懲戒，是由各地醫師公會懲戒委員會執行，各縣市調查過程跟處分原則上面有不一致的情形，因此，衛福部會建立原理及原則，訂定出一致性的規範，從調查過程中如何保護被害者，到事後確認結果後，衛福部都會介入，讓它的處理結果能趨於一致性。

即使是在調查過程當中，石崇良說，基於保護被害者，涉案醫師職務上的調整也是可行的方式，合理的。

石崇良也回應外界質疑「醫醫相護」，過去相關性騷、性侵案件的懲戒，總是遲遲不見審理及結果。他強調，過去不是沒有先例，過去也有醫師被廢止醫師證書，但廢止證書是最嚴重的處分，當然要查明真相才行。

石崇良說，各行各業當中，醫師被賦以更高的要求，這是因為病人面對醫療時，很多隱私曝露，所以要求要更高，這才有了其他行業別沒有的懲戒法。衛福部未來會基於督導的立場，來督促醫師公會執行。

石崇良說，性平案件要基於保護被害者為最高原則，不給予二度傷害，從速查明真相，勿枉勿縱，才能讓民眾就醫安心，醫事人員執業也安心。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

北市稽查網購年節食品 「蔣府宴、萬萬兩」都出包！

每年發現逾700新生兒先天性聽損！ 「1316原則」能救語言發展

【文章轉載請註明出處】