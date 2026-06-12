挨批為犯罪者參選解套 「高虹安條款」藍白人數優勢表決通過

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〔記者林欣漢／台北報導〕爭取連任的新竹市長高虹安因誣告案二審被判有期徒刑6月，但可經檢察官同意改以「社會勞動方式」代替入監；民眾黨提出選罷法修法主張放寬易服社會勞動者參選資格，遭疑為高虹安量身打造。國民黨團、民眾黨團今日於立法院會共同提出「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」修正動議，主張「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」，雖民進黨團反對，在藍白人數優勢下經表決後仍通過。

民進黨立委李柏毅表示，國民黨立委很多貪污無法參選者，是否這個會期之後，還要繼續修法？他強調不要因人設事、因人修法。

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立法院長韓國瑜昨就此案召開朝野協商，朝野無共識，韓宣布後續依照規定辦理。韓國瑜今日於立法院會表示，本案已協商超過1個月，依照立法院職權行使法第71條之一規定，由院會定期處理，因此於本次會議提出討論，並依照黨團共識，廣泛討論，由各黨團推派1人發言。

民進黨立委李柏毅表示，這是立法院本屆第2次修選罷法，上一次修法時所有民進黨立委被阻擋在內政委員會門外，用共產黨式的舉手方式，通過了加高罷免門檻的選罷法。

李柏毅說，朝野都支持黑金、國安等涉案者不得參選的規定，民眾黨卻突然提出修法要為高虹安解套，國民黨可以接受市長打電話進來委員會要求委員的粗暴修法嗎？國民黨立委很多貪污無法參選者，是否這個會期之後，還要繼續修法？他強調不要因人設事、因人修法。

朝野立委經表決，在野黨在人數優勢下，通過國民黨團及民眾黨團共同提出的修正動議，「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」。也就是說，未來受緩刑宣告者或得易服社會勞動的自由刑者，仍可登記參選。另外，朝野均有共識，增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

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