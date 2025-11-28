挨批算命欠缺專業還收5800元！詹惟中澄清：不準可求退費

詹惟中回應算命負評。（鄧博仁攝）

知名命理師詹惟中最近才疑似暗諷高市早苗「尖嘴猴腮」而遭炎上，今（28日）又有週刊報導，網友抱怨詹惟中算命不專業、13分鐘就收5800元，還拚命推銷風水服務。對此，詹惟中親上火線解釋。

根據《鏡週刊》報導，網友去年9月找詹惟中視訊算命，預約時認為30-40分鐘收費5800元頗合理；豈料算命的流程令網友感到不專業，且13分鐘就結束，感覺像被騙，詹惟中甚至一直推銷風水服務。

針對網友的指控，詹惟中向《中國時報》表示，自己沒有向顧客強行推銷，若客人覺得算不準可要求退費，「會問性別和生辰八字，是怕客人之前給錯或助理登記錯誤，所以再問一次」。

詹惟中說，他會建議顧客參考風水服務，是因為人在低潮運的時候多孝順父母、多做公益，甚至動個小手術，都是一種化解，「看風水也是老祖先建議的方法，我並沒有強行推銷」。

他感嘆自己最近是非太多，近日特別去做中醫骨刺治療，希望藉由「破皮」改運。

至於前幾天被指暗批高市早苗「尖嘴猴腮」，詹惟中向外界致歉：「真的很抱歉，基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意。如果有讓大家不高興的話，那就再跟大家道歉。純粹就是一個提醒，沒有意圖傷害任何人，也希望大家多多見諒。以後我會更加小心用詞，謝謝大家。」

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

