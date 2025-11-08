挨批追思共諜！鄭麗文：吳石非我們認定的「政治犯」

國民黨主席鄭麗文貼上「台灣地區政治受難人互助會」秋祭邀請函與活動內容。 圖：擷自鄭麗文臉書

[Newtalk新聞] 對於國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派受難者團體舉行秋祭，被批評為紀念共諜，鄭麗文今日出席前表示，紀念活動並非以吳石等人為主角，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，她說，「50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中，望各界聚焦史實，勿模糊焦點」。

政治立場傾向統派的「台灣地區政治受難人互助會」今日下午2時在萬華區馬場町紀念公園舉辦「 五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，他們先前在臉書發文稱，在台灣的土地上，曾有一段被沉默的歷史。槍決場的荒草、墓石上的名字，見證了那個以「反共」為名的恐懼時代。「秋祭的由來」帶你回望白色恐怖的記憶現場，追尋那些以「愛鄉愛國」之名犧牲的靈魂，他們的忠魂，仍在呼喚民族和解與真正的和平。

活動現場也邀請新任國民黨主席鄭麗文致詞，另外也有受難人代表、烈士遺族代表、社會代表、青年代表致詞，並向「台灣民主自治同盟」向在台犧牲烈士致敬，

台盟創立於1947年，其早期盟員多為過去台灣日治時期的台灣共產黨成員。一部分於228事件後逃往中國、香港與1950年在台灣遭槍決的前共諜、國防部中將參謀次長吳石不屬於同一系統。但由於今年中國共產黨大肆紀念吳石。因此，鄭麗文的出席，也被綠營批評為力挺共諜。

對此，鄭麗文今日出席前先於臉書發文，她受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中，也未曾提及吳石等人。

鄭麗文說，「50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點」。

鄭麗文也貼上主辦單位聲明稿連結。台灣地區政治受難人互助會表示，白色恐怖秋祭的真正意義：追思志士，面向和解，社會公義：

一、回應輿論扭曲，重申秋祭立場

近日社會輿論針對中國國民黨主席鄭麗文女士出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，出現不實與惡意言論，甚至將秋祭曲解為「祭拜共諜」或「替敵人平反」。

我們嚴正指出：秋祭是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義。近期一些媒體或自媒體主觀認定該活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非該會立場亦絕非事實。

二、追思志士：民族創傷與社會良心

白色恐怖是一段民族共同的創傷史。自1950年代以來，無數台籍及來自各省籍的軍人、教師、學生、勞工與知識分子，懷抱對民族復興與社會正義的信念，卻在內戰與冷戰加重的「戡亂體制」下，遭受鎮壓與犧牲。

他們的理想被定罪，他們的名字被抹去，留下的是整個民族必須共同承擔的歷史悲劇。這不是個別命運的不幸，而是民族的不幸與社會的不義。

秋祭紀念的志士，包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者，他們以生命承擔理想，追求民族和解與社會公平。他們的犧牲，是對社會正義與和平的警醒，也是後人必須銘記的歷史教訓。

三、主辦與與會者身份：歷史見證者的莊嚴追思

白色恐怖秋祭的主辦單位與與會者，幾乎全是當年受難者本人或至士家屬。

他們親身經歷政權暴力與家園失落，如今仍以和平、理性的方式追思，呼籲社會正視歷史、珍惜和平。這是一個歷史見證者的莊嚴儀式。

四、歷史教訓：記得、和解、共榮

七十餘年過去，台灣社會仍應從歷史中學會理解與共存。唯有承認錯誤、正視創傷，社會才能走出恐懼與敵意，邁向民族和解與社會正義。

秋祭追思，歷史的悲劇，不應成為攻擊個人的工具。

讓歷史被記得，讓社會得以和解，讓民族走向共榮。

台灣地區政治受難人互助會

2025年11月8日

