挨批「惡鄰」家人隨地便溺！楊宗緯發文搬出議員反擊：遭挾怨報復

因《超級星光大道》走紅的歌手楊宗緯，遭《壹週刊》爆料，有住戶控訴他們楊家人在社區有多項惡劣違規行徑，不僅占用公共空間、破壞公物，甚至隨地便溺，而身為社區主委的楊宗緯，卻沒有出面處理，被批是惡鄰。對此，楊宗緯稍早發文否認指控，並附上國民黨新北市議員蔡淑君替他澄清的影片。

楊宗緯因《超級星光大道》走紅的歌手，如今遭住戶控訴他們楊家人在社區有多項惡劣違規行徑。（圖／聲生不息寶島季 微博）

市議員蔡淑君在影片中澄清，週刊今日報導內容有誤，蔡淑君表示，住戶陳情指楊宗緯並非如報導所說，「是因為上一屆的委員與上一屆的保全，在這一屆的招標沒得標，而對楊宗緯主委挾怨報復。」整起風波疑似是因職務交接而引發爭執。

楊宗緯也公布與住戶的對話截圖，住戶們傳訊給他表示：「我們都知道你一直都是很好的鄰居，完全不是新聞上寫的」、「非常謝謝他（楊宗緯）出來擔任主委，這個社區爛太久了，他身為名人冒著被攻擊的風險，還願意出來，真的很感謝。」楊宗緯對於蔡淑君和住戶們的支持與關心也表示感謝。

楊宗緯也公布與住戶的對話截圖。（圖／楊宗緯 微博）

根據《鏡週刊》報導，楊宗緯一家遭住戶指控「很缺德」，不僅占用公共空間、無視社區規則、破壞公物、隨地便溺等多項惡劣行為，且面對住戶善意提醒，楊宗緯的反應居然罵人。不僅如此，對於社區公共設施故障，身為主委的楊宗緯放任不管，還用個人名義將社區原本保全公司解約，原因是之前的保全缺乏對年長者的關心，不過未與住戶商量便私下決定，引發住戶抱怨。

而根據「NOWNEWS今日新聞」報導，有住戶認為楊宗緯很冤枉，指他平時低調、安居樂業，在社區群組發言少，只是因為母親之前跌倒卻沒人攙扶，他才出來擔任主委，想給住戶更好的居住環境。

