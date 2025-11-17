挨揍皮肉痛／女網紅遭隨機攻擊！嫌犯手機砸頭、飛踹狠毆 事後辯稱「喝醉認錯人」

陳沂曾遭到黃姓男子攻擊，造成頭部受傷。（翻攝自陳沂臉書）

劉書宏日前在臉書公開肋骨骨裂消息，簡單地起身與躺下都讓他痛不欲生，卻絕口不提受傷原因。本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政因小事起爭執而大打出手，因此導致受傷，最後選擇私了。而圈內曾被打的藝人不少，如陳沂、修杰楷與王柏傑，還有李博翔。

陳沂去年5月從住處步行外出後，遭黃姓男子以手機猛擊她的頭部，接著再以腳踹、徒手毆打，造成她雙側頭部鈍挫傷、雙耳挫傷等，隨後黃男聲稱因喝醉酒才認錯人，但陳沂質疑黃男是預謀犯案。

修杰楷看到朋友吵架上前勸架，反而被打到左眼角受傷。（翻攝自修杰楷臉書）

修杰楷、王柏傑在去年3月於KTV慶生時，因朋友與統促黨成員陳亞豪等人起口角，兩人上前勸架，無端遭到波及，導致修杰楷左眼角受傷，王柏傑有多處擦挫傷。事件發生後，雙方最終沒有提告。

李博翔因酒後重心不穩撞到路邊的車，遭車主謾罵並毆打。（翻攝自李博翔臉書）

李博翔受邀參加朋友生日聚會，小酌後離開店家，等待計程車，他因重心不穩不慎碰撞到停在旁邊轎車的後照鏡，於是車上的男子下車後開始謾罵並毆打他，導致他左腦腫大神智不清，左眼帶瘀血破相，嘴巴內腫大又流血。

