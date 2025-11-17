挨揍皮肉痛／女網紅遭隨機攻擊！嫌犯手機砸頭、飛踹狠毆 事後辯稱「喝醉認錯人」
劉書宏日前在臉書公開肋骨骨裂消息，簡單地起身與躺下都讓他痛不欲生，卻絕口不提受傷原因。本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政因小事起爭執而大打出手，因此導致受傷，最後選擇私了。而圈內曾被打的藝人不少，如陳沂、修杰楷與王柏傑，還有李博翔。
陳沂去年5月從住處步行外出後，遭黃姓男子以手機猛擊她的頭部，接著再以腳踹、徒手毆打，造成她雙側頭部鈍挫傷、雙耳挫傷等，隨後黃男聲稱因喝醉酒才認錯人，但陳沂質疑黃男是預謀犯案。
修杰楷、王柏傑在去年3月於KTV慶生時，因朋友與統促黨成員陳亞豪等人起口角，兩人上前勸架，無端遭到波及，導致修杰楷左眼角受傷，王柏傑有多處擦挫傷。事件發生後，雙方最終沒有提告。
李博翔受邀參加朋友生日聚會，小酌後離開店家，等待計程車，他因重心不穩不慎碰撞到停在旁邊轎車的後照鏡，於是車上的男子下車後開始謾罵並毆打他，導致他左腦腫大神智不清，左眼帶瘀血破相，嘴巴內腫大又流血。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
更多鏡週刊報導
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
高鐵占位之亂延燒 陳沂喊話黃小柔、Vicky：說出沒禮貌的人是誰
蕭敬騰岳父進加護病房 修杰楷關心回應曝光
其他人也在看
徐凱希自爆房東耍賴血淚史 遭嗆「你有證據嗎？」苦吞違約金
哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」。中時新聞網 ・ 14 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿
女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 1 天前
向太宣布改遺囑！破億家產不給兒子曝原因：沒人有資格躺平
66歲香港影視製片向太（陳嵐）與老公向華強育有2個兒子，其中大兒子向佐與兒媳郭碧婷擁有一對兒女，向太對媳婦、孫子女的疼愛也有目共睹。而擁有破億家產的她，日前突然宣布考慮修改遺囑，表示想把資產留給第3代，更霸氣喊：「沒有人有資格躺平。」中時新聞網 ・ 1 天前
9年婚姻超恩愛！何潤東、林姵希「不生小孩」維持兩人世界，把平凡日子過成詩
在分分合合頻傳的娛樂圈中，何潤東與妻子林姵希的低調婚姻，已悄悄走過九個年頭。兩人自2007年相戀至今長跑18年，2016年選在何潤東父母的結婚紀念日登記，至今仍維持「零緋聞、無子女」的伴侶模式，用最樸實的陪伴書寫愛情故事。姊妹淘 ・ 1 天前
甜蜜夫妻變球場冤家？賈永婕吐槽：我們吵翻了！
娛樂中心 ／李筱舲報導賈永婕與先生王兆杰於 2002 年結婚，至今已攜手 23 年，夫妻倆時常一同出席活動，展現出穩定又甜蜜的感情，令人相當羨慕。不過昨（15）日，賈永婕突然在社群平台發文，內容寫道：「到底是誰說夫妻一起運動會增進感情的？我們一起打匹克球吵翻了，只差沒在球場上打老公。」還附上一張與先生的合照，表情略顯嫌棄。原來兩人即將在22日參加明星盃匹克球賽，光是在練習階段就已經擦出不少「火花」。民視 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 天前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...styletc ・ 4 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！搖身正妹中醫師 近況照曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導由張小燕主持的節目《百萬小學堂》，曾是台灣代表性益智節目之一。其中當年擁有高人氣且留著一頭俏麗短髮的「小學生智囊團...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
娛樂報報／郭鬼鬼勁裝長腿現身內湖 帥氣西裝男相伴身份成謎
9月13日晚間10點多，郭鬼鬼跟一名男子現身在台北市內湖區。郭鬼鬼一身勁裝，腳踏長靴搭配短裙秀出逆天長腿；而男子則是西裝配著口罩，雙方的外型看起來相當登對。兩人與友人打招呼後，一起並肩走到路邊，郭鬼鬼熟門熟路地坐進路邊一輛賓士轎車的副駕駛座，而身邊的男伴則負責...CTWANT ・ 23 小時前
男星拍攝一半突昏倒！急做CPR搶救 「轉往加護病房」現況曝光
韓國男星金水龍是知名的搞笑藝人，憑藉幽默性格受到許多粉絲喜愛，豈料，近日卻傳出在錄製YouTube節目時昏倒，雖然經過急救處理，但如今仍在加護病房等待進一步治療。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃迪揚劇裡侵犯同性別菜鳥 每一顆鏡頭都再三確認彼此狀態
《監所男子囚生記》表面是荒誕喜劇，實則以寫實筆觸揭開監所裡被權勢壓迫、被情緒壓垮的現實人性。邱以太飾演的菜鳥管理員王中文遭議員助理黃迪揚以職權性騷擾，全身被侵犯卻不敢反抗；飾演社工師方潔宇的詹子萱則在面對鬧自殺的偶像歌手（Darren邱凱偉 飾）時也陷入無力。兩條故事線交織出一場笑鬧背後的人性疼痛。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
3cm傳說是真的？館長遭爆曾「進廠升級尺寸」 陳沂懷疑「可能是小型號」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導網紅「館長」陳之漢昨（15）日遭前員工李慶元爆出性騷擾員工等多項惡劣行徑，其中一項指控是他曾要求特助小偉拍下體照傳給...FTNN新聞網 ・ 1 天前