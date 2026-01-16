挨罵vs力挺 紐西蘭與澳洲央行總裁聲援鮑爾不同命

路透社報導，針對澳洲央行總裁布拉克(Michele Bullock)聲援陷入困境的美國聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)一事，澳洲財長查默斯(Jim Chalmers)今天(16日)力挺布拉克，表示這項決定「適當」。

美國總統川普(Donald Trump)政府在針對聯準會總部的整修工程對鮑爾展開調查後，威脅要對他進行刑事起訴，引發鮑爾回應稱這是川普為取得利率影響力的「藉口」。

廣告 廣告

川普政府此舉再度引發對央行獨立性的關切、以及來自全球央行總裁的反彈。澳洲儲備銀行(Reserve Bank of Australia)總裁布拉克也加入她在歐洲、英國、加拿大與紐西蘭同儕的行列簽署一份聲明，表達對「聯邦準備系統(Federal Reserve System)及其主席鮑爾的全力聲援」。

然而，去年12月才剛上任的紐西蘭央行總裁布雷曼(Anna Breman)，因此遭到紐西蘭外長皮特斯(Winston Peters)的指責。來自民粹政黨「紐西蘭第一黨」(New Zealand First Party)的皮特斯表示，紐西蘭儲備銀行(RBNZ)與美國政治無關。

澳洲財長查默斯今天在昆士蘭(Queensland)的一場記者會表示，布拉克已告知他這項決定，而他告訴她說，他認為這是「完全適當」之舉。

查默斯說，他認識鮑爾，而鮑爾給他的印象是一位非常專業與勤勉的美國公務員。他表示，涉及的具體問題是美國人要處理的事，但澳洲的立場、澳洲政府的立場、以及這位總裁的立場則是非常明確的。