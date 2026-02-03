挨轟替狼醫說話！石崇良強調「一涉案就調整職務」 不造成二度傷害

監察院日前針對台大醫院連續爆性別平權爭議案件，糾正台大醫院及衛福部。對此，衛福部長石崇良日前提到「人非聖賢」、「不會因一次犯錯就永久取消醫師資格」等說法，遭外界質疑替狼醫說話。石崇良失言後今日首度露面，他強調將以被害者保護為核心，並在調查過程中優先調整涉案醫師職務，不讓被害人再有二度傷害。

衛福部長石崇良日前提到「人非聖賢」、「不會因一次犯錯就永久取消醫師資格」等說法，遭外界質疑替狼醫說話。（圖／中天新聞）

石崇良接受媒體訪問時說明，《醫師法》針對此類案件設有多層級處分機制，最嚴重可「撤銷醫師證書」和「執業資格」，另有限制執業範圍或停業等不同懲戒方式，相關處置皆須依比例原則審慎判斷。他指出，過去並非沒有嚴懲案例，確實曾有醫師因相關事件遭到撤銷證書，但這類處分屬於最嚴重層級，必須在事實釐清後依法辦理。

針對調查期間的配套措施，石崇良表示，基於被害人保護考量，對涉案醫師進行職務調整是合理且可行的作法。他強調，醫師因工作性質涉及病患高度隱私，本來就需要承擔比其他行業更高的倫理標準，因此相關懲戒制度也相對嚴格。

石崇良進一步說明，由於目前醫師懲戒多由各縣市醫師公會負責，實務上在調查流程與裁罰標準上存在差異。未來會訂定明確的原則和指引，從案件受理、調查到最終處分都能朝向一致化處理，並於必要時介入督導。

對於外界質疑醫界存在「自己人保護自己人」的文化，石崇良回應，未來衛福部會站在監督與督導的角色，要求醫師公會落實相關規定，確保懲戒制度能夠公正執行。

