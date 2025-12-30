挨轟消費曹西平！喜劇演員「23字發聲」遭炎上 網痛批：無聊當有趣

娛樂中心／綜合報導

66歲曹西平昨（29）日深夜被發現在家中猝逝，各界悲痛哀悼之際，喜劇演員「歐耶」稍早卻發文寫下「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我」，挨轟消費死者。儘管他事後緊急致歉並解釋發文緣由，網友依舊不領情，痛批「無聊當有趣」、「可憐，準備下去」。

歐耶（左）寫下「走的是曹西平（右），不是我」，挨轟蹭熱度遭炎上。（圖／翻攝自歐耶、曹西平臉書）

歐耶發文感謝外界關心，並澄清過世的是曹西平而非自己，文末不忘提醒「人生無常，務必保重」。遭到炎上後，他並未及時刪文，僅表示曹西平死訊曝光後，有網友私訊關心，因此才想透過貼文回應，未料卻讓外界有不舒服感受，「十分抱歉，晚點會刪文，感謝大家指教，以後我私訊回覆就好，公開發言會更謹慎。」

歐耶解釋發文原因。（圖／翻攝自歐耶Threads）

隨後他再度公開致歉，表示自己正在深刻檢討，「這次真的考慮不周，做了很糟糕的示範，還讓有人覺得為什麼死的不是我，真的很抱歉。」網友則紛紛翻出他2週前以「尊重比好笑重要」為題的發文，批評他自打嘴巴，風波持續延燒。

