挨轟癱瘓教師工會運作、限縮教師請假權 南市教育局回應了

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良(右)與台南市教育產業工會理事長陳葦芸抨擊南市教育局假借「議會決議」之名，企圖全面癱瘓教師工會運作。（台南教產工會提供／曹婷婷台南傳真）

全國教師工會總聯合會與台南市教育產業工會24日抨擊台南市教育局假借「議會決議」之名，惡意擴大解釋並違法限縮教師請假權，企圖全面癱瘓教師工會運作。對此，教育局表示，教師於工作時間參加工會會議或活動屬「會務」性質，應依《工會法》等相關規定辦理，並採「事前約定、依法審核」原則核給會務公假；非如外界所稱全面否定教師請假權。

教育局表示，自108學年度起即與工會建立會務公假的約定機制，114學年度亦延續辦理，目的是兼顧工會權益與學生受教權益，並確保校務正常運作。

教育局進一步說明，114學年度依議會決議，核給教產工會會務公假處理的4項原則，包括教師擔任產業工會理、監事者，應依基本授課節數排課，不得因會務減授；除理事長外，任課以外時間辦理會務，除理事長得另行約定外，其餘理、監事合計每月會務公假時數上限為120小時，並應與學校完成約定。學校核給會務公假，應落實「事前審核、事後查核」；請假須敘明事由、提出依據，並於事後提供佐證資料供校方保存；未配合查核者，學校應即與工會取消約定。如屆期未完成前述條件，所屬學校依法不得動支相關預算。

教育局強調，教育局從未「毀棄核給會務公假」或以函釋剝奪教師權益，亦未有「全面禁止」或行政打壓；各項作法均係延續既有約定機制並據法行政。惟目前除理事長外，部分理、監事尚未與學校完成會務公假事前約定，也就沒有所謂的行政打壓之實。

教育局為避免各地見解不一，已另函請教育部就相關法規適用予以明確解釋，作為學校與行政實務依循。教育局也呼籲，勞資雙方應在法規與校務正常運作前提下相互理解、理性溝通，工會依法運作並保障合法的會務公假權益，在不影響學生受教權益的前提下，共同營造專業、理性的對話與合作機制。

台南市教育產業工會表示，針對台南市教育局違法打壓教師工會事實，已向勞動部提起「不當勞動行為裁決」，捍衛工會勞權，也期待主管機關盡快要求南市教育局撤銷違法限權函釋，恢復教師參與工會活動的合法請假權限，並依法追究相關行政人員擴權解釋、毀壞勞權的行政責任。

