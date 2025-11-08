挨轟祭悼「共諜」？鄭麗文：吳石是懷有任務的情報工作者、不是政治犯

國民黨鄭麗文出席2025年【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】，並向吳石等受難者獻花。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於綠營批評國民黨主席鄭麗文出席有紀念「共諜」吳石的受難者秋祭活動，怎麼對得起反共的蔣介石？鄭麗文今(8)日受訪表示， 她紀念白色恐怖的政治受難者，主要就是為自己的政治信仰和政治思想，而當時坐政治黑牢。「但吳石先生是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作的。所以跟我們所認知的政治思想的政治犯是有所不同的」。

鄭麗文今日下午出席統派受難者團體「台灣地區政治受難人互助會」在萬華區馬場町紀念公園舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於當年以「共諜」罪名，於1950遭槍斃的國防部中將參謀次長吳石也被列入追思的烈士之列，綠營力轟鄭麗文怎麼對得起反共的蔣介石。

鄭麗文也於活動前貼文及當場致詞時表示，她日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，她說，「50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點」。

鄭麗文活動後並接受媒體聯訪。媒體詢問，「剛剛有臉書有發文說吳石不是政治犯，可是他是被蔣介石給槍斃的，你覺得，吳石是冤枉的，還是他是為理念而犧牲的？」鄭麗文說，她紀念白色恐怖的政治受難者，主要就是為自己的政治信仰政治思想，而當時坐政治黑牢，因為當時是在戒嚴時期，另外，當然還有很多的是完全無辜的冤案、假案、錯案也都有的。

鄭麗文說，「但吳石先生是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作的。所以跟我們所認知的政治思想的政治犯是有所不同的」。

但對鄭麗文出席這場活動，台北市長蔣萬安上午受訪表示，「我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」鄭麗文則說，「當然，蔣市長講的也沒有錯」。

不過，媒體也說，在前面紀念碑的照片裡也有吳石的照片，鄭麗文則說，他們政治受難者所辦的囚禁活動，已經超過30年了，從來沒有以吳石作為一個祭悼的對象，甚至於是主角。有被提及人名的事實，上大家長期以來都有認識。

鄭麗文重申，今天的活動部分，邀請她的邀請函裡及資訊，都沒有提到吳石。她今天參加，事先有打電話跟他們溝通過，他們也跟她再三的說明，說從頭到尾都沒有吳石，也沒有以吳石作為主要的對象，所以在這邊很鄭重的澄清，這應該就是原則上是跟吳石無關的。

鄭麗文說，一般談到所謂的白色恐怖政治受難者，是因為自己的政治思想政治主張。裡面有很多都是台灣人，或是當年來的譬如說外省學生等，他們所受到的當年那樣的氛圍裡頭，要長期的去坐牢。「但是對於真的是從有身負這個任務，然後來台灣進行顛覆或是情報工作的，當然是完全不一樣」。

鄭麗文說，她不擔心被貼標籤，她為主張台獨的言論自由也努力過，那麼她來之前，其實這麼多年來，一直都清楚他們的對於統派的思想的這些主張跟堅持。這也都是公開的，她也不至於都不知道。

鄭麗文說，超越統獨，不管是什麼樣的政治主張。不管認同與否，他們都應該在今天台灣民主化的社會裡頭，不需要再背負的或者是擔心受怕會受到政治的打壓跟迫害。之所以會有這些政治冤獄，也是因為國共內戰的結果，所以國共之間，對很多事情的主張都是不一樣的，但這不代表因為主張不一樣，我們就要兵刃相見、只剩下自相殘殺一途。

對於鄭麗文致詞數度提及228事件，媒體也詢問，蔣介石到底是不是228事件的元兇？鄭麗文說，228或者是白色恐怖，不應該如同這兩天淪為政治鬥爭的廉價工具，它是一個非常嚴肅的歷史問題。應該不帶著任何政治偏見，尊重跟還原歷史的真相，譬如說自己剛剛一再提到的陳明忠老先生，他當年十幾、二十歲的少年就投入了228的二七部隊武裝來對抗國民黨政權，他們從來沒有主張過台獨。所以跟民進黨後來扭曲的片面的、錯誤的歷史的一個論述，恐怕是完完全全嚴重的偏頗跟遺漏。

鄭麗文說，這段歷史是屬於所有台灣人民的，它不是某個政黨的專利，不是某個政黨的遮羞布，更不是某個政黨的利刃用來刺殺他心目中的敵人。在面對228跟白色恐怖悲情的歷史，尋求的是和解，是撫平傷痕而不是在傷口上惡意的撒鹽，擴大裂痕，擴大我們內部的對立。

國民黨鄭麗文出席2025年【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】，鄭麗文否認這項由統派舉辦的活動是以紀念共諜吳石為主，但現場出現許多紀念吳石的簡體中文文字，並指名給吳石的鮮花和鳳梨酥。 圖：張良一/攝