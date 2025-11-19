挨轟美方通知才辦「大內宣」案 鄭銘謙反駁 喊有掌握

太子集團詐騙案引發調查時機爭議，法務部與立委間針對案件掌握程度展開激烈攻防。法務部調查局對外聲稱案情掌握清楚，但在野立委質疑若真有掌握，為何等美方通知才展開調查。法務部長鄭銘謙反駁表示正因有掌握，才能在兩週內迅速分案調查。此案也引發公眾對詐騙犯罪處罰的討論，TVBS民調顯示7成民眾支持對詐騙犯實施鞭刑，但法務部認為此舉涉及憲政、人權與國際公約爭議。

法務部長回應「太子集團」案，強調事前有掌握。（圖／TVBS）

法務部與立委就太子集團詐騙案調查時機展開辯論。法務部調查局先前聲稱對案情有完全掌握，但這說法遭到在野立委質疑是「大內宣」，認為若真有掌握，為何要等美方通知才啟動調查。面對質疑，法務部長鄭銘謙解釋，正是因為事前掌握清楚，才能在兩週內迅速分案調查。

廣告 廣告

立委吳宗憲在質詢中直接質問鄭銘謙，若調查局立案調查，為何不用報請檢察官指揮。他進一步詢問美方通報前，台灣檢察官是否曾分案調查過，鄭銘謙回應表示沒有相關資料。

立委黃國昌也加入批評行列，他質疑法務部所謂的「掌握」真實性，指出太子集團旗下公司負責人張剛耀多年前在偵辦相關案件時最終不起訴的矛盾。當黃國昌詢問調查局長陳白立是否真早就掌握案情時，陳白立表示該案非調查局受理。警政署長張榮興則解釋，這可能是證據連結的問題，才導致工程師被起訴但負責人卻未被起訴的結果。

在詐騙犯罪處罰方面，TVBS民調顯示7成國人支持對詐騙犯實施鞭刑。當被問及是否支持鞭刑時，鄭銘謙未口頭回應，但法務部在報告中表明，台灣若引入鞭刑將面臨憲政、人權與國際公約的重大爭議，且目前社會尚未形成共識，暗示詐騙犯實施鞭刑的可能性仍遙不可及。

更多 TVBS 報導

「萊爾校長」可望交接？ 鄭麗文延攬「朱人馬」

「鄭黃會」登場！陳學聖盼勿存私心：一定要以2028勝選爲考量

黃國昌遭列貪污被告 羅智強批賴清德秀下限！爆清算之刃指向他

2024至今最大的痛！鄭黃會登場 凌濤見證「藍白合裂痕」發聲

