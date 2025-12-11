挨轟「周不來」！黨團協商撞期助理費報告綠批落跑 周萬來回答了

記者楊士誼／台北報導

黨團協商撞期司法法制委員會「助理費專題報告」，周萬來告假委員會引來綠營批評，但他面對提問僅以謝謝兩字作答。（資料照／記者趙于瑩攝影）

國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」引起公憤，立院司法法制委員會今（11）日更改議程，邀請包括立院秘書長周萬來等各單位就助理費一事進行專題報告並備詢，但同時間立法院長韓國瑜也針對公教年改召開朝野協商，遭綠營質疑「營救周萬來」。周萬來一早現身立院便遭媒體頻頻追問，但都僅以「謝謝」作答，並快速步入黨團協商會議室。

因助理費修法延燒，引起國會助理公憤與連署抗議，司法法制委員會昨日臨時更改議程，改為今天上午九時邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就 「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案?」專題報告並備質詢。並審查許智傑等23人擬具「立法院公費助理任用法草案」，該草案也邀立法院秘書長、立法院法制局局長、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、內政部、外交部、國防部、法務部、勞動部、陸委會、主計總處、行政院人事行政總處、中選會、國安局、警政署、個資保護委員會籌備處等多個單位列席。

但韓國瑜也發出黨團協商通知，要各黨今早九時就「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」、「公職人員選舉罷免法第五十七條條文修正草案」、「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「青年基本法草案」等召開協商，周萬來也因此告假司法法制委員會，改去黨團協商。

民進黨立委吳思瑤批評，韓國瑜為了掩護周萬來落跑，不敢參加司法法制委員會「八百萬助理費小金庫？立法院組織法恐成自肥法案」專題報告備詢，韓國瑜緊急安排另一場黨團協商，把周萬來「救」出去；民進黨立委林楚茵則批，黨團協商不只變成過場雞肋，更淪為藍白自肥法案遮羞布，司法法制委員會安排專案報告，也排入公費助理制度化修法，結果周萬來依然是「周不來」。

周萬來一早現身立法院，面對媒體頻頻追問為何請假？是否為了參加黨團協商而請假？會不會聲援助理？但周萬來面對問題僅多次以「謝謝」作答，旋即快速步入會議室。

