即時中心／黃于庭、李美妍報導

民眾黨主席黃國昌近期爭議纏身，連髮型也成為外界關注焦點，媒體人詹凌瑀先前受訪時驚爆，黃其實是禿頭、且平常都戴髮片。對此，黃國昌今（31）日多次撥頭、抓髮自證，「她說我這烏黑的亮髮是假髮，我的老天啊，可以不要再造謠了嗎？」

黃國昌指稱，如果自稱是媒體人，為了要抹黑他，連禿頭、戴髮片這種謊言都要講，「我真的不曉得該怎麼形容，台灣媒體怎麼會病態成這樣？為什麼會有自稱媒體人，講這種醜化、抹黑的事情，完全不用負責任？」

廣告 廣告

黃國昌又說，他今早6點出門，騎腳踏車到立法院，開黨團會議前還先去洗頭，頭髮還沒乾就開會了；接著，他不但摸了自己的頭髮，還抓了幾下自證，「她說我這烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，說我是禿頭，我的老天啊，可以不要再造謠了嗎？台灣的媒體環境什麼時候墮落成這樣？」

快新聞／驚爆禿頭戴髮片！黃國昌多次撥「烏黑亮髮」自證 還要媒體鑑定

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

黃國昌稱，詹凌瑀醜化、抹黑，是希望他做什麼事情，「當場撥我的秀髮給大家看嗎？還是有哪位記者要上來鑑定，這是真的頭髮不是髮片，有需要做到這樣嗎？」。他表示，看到在場媒體都在笑，不過他覺得很悲哀，台灣媒體環境何時病態成這樣？媒體人什麼時候墮落成這樣？

原文出處：快新聞／挨轟「禿頭戴髮片」氣炸了！ 黃國昌狂撥「烏黑秀髮」求記者鑑定

更多民視新聞報導

鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」！ 律師：一人對抗141國比慈禧荒唐

與張晉源赴港？黃國昌喊「不道歉就提告」 認了曾申請簽證遭拒

吳怡農爭取選台北市長！ 王世堅表態支持：我一定盡全力幫他

