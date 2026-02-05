挨轟20多槍成「蜂窩」！台中太平茶行白天無人 鄰居嚇：以為放鞭炮

記者潘靚緯／台中報導

台中太平一間茶行被少年槍手狂轟20多槍，店面被打成蜂窩。(圖／翻攝畫面)

台中太平區驚傳槍響！位於中山路三段25巷一間茶行，今(5)日上午遭人連開20多槍掃射，一、二樓玻璃佈滿密密麻麻的彈孔。開槍的17歲李姓少年辯稱與茶行員工酒後爭吵，才會開槍洩憤。附近鄰居表示當時聽到一連串聲響，以為是有人放鞭炮慶祝過年，槍聲大到大人連忙摀住小孩的耳朵，怕受到驚嚇，事後才知道是槍聲直呼「嚇死了」。

17歲槍手犯案後帶槍自行投案，辯稱改造長槍是已故友人所有。(圖／翻攝畫面)

警方調查，開槍的少年上午持一把改造長槍，朝茶行的大門連開20多槍，強大的殺傷力，造成大門幾乎被轟成蜂窩，玻璃佈滿彈孔。幸好當時茶行並未營業，無人傷亡。

鄰居誤以為20多聲槍響是在放鞭炮，得知是有人開槍，相當驚嚇。 (圖／翻攝畫面)

附近鄰居表示，遭開槍的茶行白天幾乎沒看到在營業，晚上至深夜才有人員進出，感覺進出人員複雜。一早聽到砰砰聲響，還以為是提早慶祝過年的鞭炮聲，並未外出查看，沒想到竟是槍聲。

涉案的17歲少年犯持具有殺傷力的改造長槍掃射茶行大門、連開20多槍後，自知法網難逃，帶著槍到警四分局投案，聲稱與茶行員工喝酒後產生糾紛，心生不滿遂持槍洩憤，至於改造槍枝來源，少年辯稱是已故友人所有。目前太平警方依法帶返偵辦，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪移送少年法庭偵辦，將持續針對相關涉案動機與槍枝流向進行溯源調查。

