挨酸奮力一搏蹭聲量！王義川喊台灣國遭圍剿

▲民進黨立委王義川前往日本旅遊，在繪馬寫下「台灣國」掀起爭議。（圖／翻攝自王義川Threads）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王義川日前到日本旅遊參拜神社，在祈福卡上寫下來自「台灣國桃園市」遭藍營圍剿，引王義川不爽反嗆，國民黨有本事就去中國喊自己是中華民國立委，再次強調他就是台灣國立委。對此，前國民黨發言人鄧凱勛近日狠批，王義川背棄憲法，不願效忠「中華民國」，已失去中華民國立委格調，他更起底王義川應是要奮力一搏，為對抗也擬參選桃園市長的總統府副秘書長何志偉的聲量。

針對民進黨不分區立委王義川受訪再次強調自己是「台灣國」的立委，鄧凱勛狠酸，王義川疑似再次使出膝蓋思考的能力，要奮力一搏，撐他對抗何志偉的聲量。

廣告 廣告

鄧凱勛指出，中華民國立委的宣誓誓詞，包含「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」，王義川背棄憲法、更不願效忠「中華民國」，顯已失去中華民國立委格調！宣誓條例有言：「如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。」對王義川來說，最嚴厲的制裁可能是規定他不能耍寶、不能開直播「啊啊啊」，甚至不能闖紅燈、不能代言雅詩蘭黛，這些懲罰一定已經讓王義川瑟瑟發抖。

鄧凱勛說，如果真的這麼不喜歡中華民國，請王義川馬上辭去中華民國的不分區立委，改去台灣國的相關組織，不要再浪費中華民國人民的納稅錢。中華民國有立委如此，真是國家最大的災難，但整件事情最開心的應該民進黨不分區第17位的「張秀君」，因為王膝知要去當台灣國立委，他可望遞補中華民國立委一職。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

桃園市長綠營誰扛？黃暐瀚斷言無懸念！看民調就知道

杜拜警局放人了！台男在阿布達比轉機突被捕 家屬曝不知任何原因

王義川自稱台灣國立委！徐巧芯回「也可以是金城武」嗆爆了