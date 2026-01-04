挨酸「美國只想要石油」！委內瑞拉人嗆：你以為中國想要玉米餅食譜嗎？

國際中心／黃韻璇報導

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。馬杜洛被抓後，許多委內瑞拉人上街慶祝，就有一名男子受訪提到，許多人說美國只是想要石油，他反問「你們覺得俄羅斯人和中國人這段時間以來想要的是什麼？難道是玉米餅（Arepa）的食譜嗎？」

委內瑞拉民眾對川普行動多數保持樂觀，並開心馬杜洛政權結束，期待經濟困窘情況能翻轉。（圖／翻攝自X平台 @ReviewsPossum）

馬杜洛被抓後，許多委內瑞拉人上街慶祝，就有一名委內瑞拉男子受訪片段在網路上爆紅，他先是提到「我不知道最終會走向何方，但我請求大家要有信心，不要讓那些說法塞滿你的腦袋」，接著他舉例有人說「美國佬只想要石油、只想要我們的財富」，男子直言「我想問問那些人：你們覺得俄羅斯人和中國人這段時間以來想要的是什麼？難道是玉米餅（Arepa）的食譜嗎？」

此片段被外媒分享至X平台後超過500萬次觀看、19萬人點在，有網友加上中文字幕分享至Threads，許多台灣人紛紛笑翻留言，「玉米餅食譜我笑超久」、「如果是台灣人，說不定會優先要Arepa食譜」、「所以這裡可以求玉米餅食譜嗎」、「台灣還真的會是有一大部分人選擇要食譜的」、「正義在哪裡！良知在哪裡！食譜在哪裡」、「玉米餅食譜，聽起來不錯」。

美軍閃電突擊委內瑞拉逮捕馬杜洛後，美國總統川普召開新聞發布會，宣布美國將「立即接管」委內瑞拉，但川普並沒有透露具體運作方式或接管期限。他表示：「我們將接管這個國家，直到我們能夠實現安全、妥善和審慎的權力交接。」

川普透露，這次軍事行動中美軍部署了150架戰機，強調美軍沒有任何士兵或裝備損失，大讚行動相當高效。而從川普、白宮曝光的照片中顯示，川普與高級官員在海湖莊園中密切關注情況，川普在記者會中也證實自己「全程監看這場行動」，並大讚美軍直呼「令人難以置信，你幾乎可以看到每一個細節。我就坐在這裡，就像看電視節目一樣，但他是真實發生的，比任何好萊塢電影還要精彩」。

